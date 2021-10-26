С 30 октября по 7 ноября в Свердловской области ожидается снег и минусовая температура Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября по 7 ноября в Свердловской области объявлены нерабочие дни. Жители Екатеринбурга в эти дни смогут провести больше времени с семьей или выехать на природу. Погода с 30 октября по 7 ноября в Свердловской области обещает быть умеренно холодной, ожидаются мокрый снег и дождь. Минимальная температура днем составит до -3 градусов, ночью – до -7 градусов.

– В ночь на 30 октября ожидаются холода. Температура может опуститься до -7 градусов, – рассказывает главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. – Однако днем будет теплее. Температура будет держаться на уровне 0 до -1 градуса. Осадки пройдут в основном в виде мокрого снега, но иногда и в виде дождя.

И так будет практически всю неделю. По ночам столбики термометра будут опускаться до -4 градусов. Днем будет держаться на уровне от 0 до 1 градусов. По данным сайта Гидрометцентр России потепление придет в пятницу, 1 ноября. В этот день ожидается потепление до +6 градусов днем и до 0 градусов ночью.