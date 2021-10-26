Вместе с рэпером программу будут вести блогер Ида Галич и рэгбист Василий Артемьев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Десять жителей Екатеринбурга примут участие в экстремальном шоу «Русский ниндзя», вести которое будут рэпер Моргенштерн, блогер Ида Галич и рэгбист Василий Артемьев. Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТС.

Для передачи в Олимпийском парке возле стадиона «Фишт» специально установили сложную трассу, привезенную из Бельгии. Участники должны будут пройти четыре этапа.

Финальным испытанием будет 23-метровая конструкция — гора Мидорияма, которую покорили всего шесть человек в мире. Победителю достанется пять миллионов рублей.

Всего в состязании примут участие 200 участников со всей России. В том числе десять человек из Екатеринбурга: тренер по спортивной гимнастике Юрий Шаравин, серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам в воду Евгений Новоселов, реабилитолог Алексей Ударцев, таксист Антон Грицаюк, программист Владислав Бушаев, менеджер по продажам Константин Соболев и другие. При этом Соболев специально приготовил для выступления костюм ниндзя.

Премьера шоу «Русский ниндзя» состоится 27 октября в 20:00 на канале СТС. Шоу представляет собой аналог популярного проекта Ninja Warrior, которое показывают уже на протяжении 24 лет в 18 странах мира. В США последний сезон программы посмотрели 35 миллионов зрителей.

Зимой 2020 года рэпера Моргенштерна приглашали выступить на «Ночи музыки» в Екатеринбурге. Об этом рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург. По его словам, певец отказался. Позже рэпер передумал и хотел выступить на Ural Music Night, но мест уже не было.

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