Николай Коляда раскритиковал сериал «Игра в кальмара»: «Говорят, что деньги все могут. Нет, не всё»

Драматург Николай Коляда заступился за простого человека, которого далеко не всегда можно купить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южнокорейский сериал 2021 года «Игра в кальмара», вышедший в 2021 году, вызвал шквал самых разных эмоций и мнений. Сериал стал самым популярным продуктом компании Netflix.

По сюжету 456 человек из-за финансовых проблем соглашаются на участие в таинственном турнире на выживание. На кону – большие деньги и жизни участников.

Положительных эмоций южнокорейский сериал у Николая Коляды не вызвал.

- Посмотрел одну серию. Дальше все серии проматывал. И финал посмотрел. Я увидел по первой серии, что авторы хотят сказать: человек – г**но, за деньги – свиньей станет. Да. Деньги все могут. За деньги можно все купить, - говорит драматург. - Но, во-первых, только кое-что. Во-вторых, не всё. А в-третьих, - ничего нельзя купить за деньги.

В том, что Коляда увидел на экране, он охарактеризовал классическим: «Не верю».

- Гора родила мышь. Я так думаю. Ну, так что ж? Простите дедушку, - заключает драматург.

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