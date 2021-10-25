Преступник пытался инсценировать несчастный случай. Фото: СОЦСЕТИ / СУ СК по Свердловской области

Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей 23-летнему Вадиму Бадретдинову, которого обвиняют в убийстве жительницы Академического Анастасии Гадировой. По версии следствия, 25 июля парень задушил девушку в ее квартире и попытался инсценировать несчастный случай.

- Арест продлен до 24 января 2022 года, - пояснили «КП»- Екатеринбург в СУ СК по Свердловской области.

Анастасия жила одна в Академическом. Фото: предоставлено родственниками

На поимку преступника ушло почти три месяца. В тот день ее бабушка попросила знакомого проверить внучку, женщина почувствовала неладное, так как не могла дозвониться до нее. Мужчина нашел тело в ванне.

В итоге Бадретдинова задержали в Челябинске. Когда оперативники зашли в квартиру он спрятался в шкафу, надеясь избежать наказания.

- С целью закрепления доказательственной базы с ним проведена проверка показаний на месте. В ходе этого следственного действия он рассказал о произошедшем криминальном инциденте, детально продемонстрировав свои действия, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Известно, что душитель попался на отпечатках пальцев, которые уже были в базе данных после серии краж. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.