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Происшествия25 октября 2021 14:46

Убийце сотрудницы секс-шопа из Екатеринбурга продлили арест до января

23-летний парень попался на отпечатках пальцев, которые уже были в базе данных после серии краж
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Преступник пытался инсценировать несчастный случай. Фото: СОЦСЕТИ / СУ СК по Свердловской области

Преступник пытался инсценировать несчастный случай. Фото: СОЦСЕТИ / СУ СК по Свердловской области

Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей 23-летнему Вадиму Бадретдинову, которого обвиняют в убийстве жительницы Академического Анастасии Гадировой. По версии следствия, 25 июля парень задушил девушку в ее квартире и попытался инсценировать несчастный случай.

- Арест продлен до 24 января 2022 года, - пояснили «КП»- Екатеринбург в СУ СК по Свердловской области.

Анастасия жила одна в Академическом. Фото: предоставлено родственниками

Анастасия жила одна в Академическом. Фото: предоставлено родственниками

На поимку преступника ушло почти три месяца. В тот день ее бабушка попросила знакомого проверить внучку, женщина почувствовала неладное, так как не могла дозвониться до нее. Мужчина нашел тело в ванне.

В итоге Бадретдинова задержали в Челябинске. Когда оперативники зашли в квартиру он спрятался в шкафу, надеясь избежать наказания.

- С целью закрепления доказательственной базы с ним проведена проверка показаний на месте. В ходе этого следственного действия он рассказал о произошедшем криминальном инциденте, детально продемонстрировав свои действия, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Известно, что душитель попался на отпечатках пальцев, которые уже были в базе данных после серии краж. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Полиция задержала убийцу сотрудницы секс-шопа из Екатеринбурга
Видео: СУ СК по Свердловской области
КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ