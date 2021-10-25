Владельцы баров и ресторанов Екатеринбурга о запрете работать после 23.00: «Для нас это удар»

Скоро бары по ночам вновь перестанут работать. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В России вводится запрет на работу ночных клубов, баров и ресторанов в ночное время. С 23.00 до 6.00 они не смогут проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания. Это одно из поручений, которые утвердил президент Владимир Путин по итогам совещания с членами Правительства.

Это должно помочь справиться с распространением коронавируса. Пока на уровне регионального правительства Свердловской области не было официальных заявлений о том, когда именно введут ограничение. Но представители бизнеса уже начинают готовиться к нему. «Комсомолка» узнала, каких последствий они ожидают.

Константин ЖАРКОВ, арт-директор «BEN HALL»:

- Понятно же, как это скажется на ресторанах и общественных местах. Все ночные площадки зарабатывают в это время. Будет ли хорошо? Нет, не будет. Причина болезни не в открытых клубах, а в том, что российские люди не прививаются. Если в развитом мире 80% прививаются, то в России 20%, а остальные 10% - по принуждению.

Ксения ТАБАШНИКОВА, PR-директор Tele-Club:

- Для нас, как для предприятия, это, объективно, удар. Но мы все здравомыслящие люди и мы понимаем, что это абсолютно логичное решение. Мы были морально готовы к этому. В «Телеклубе» на сегодняшний день ночных мероприятий нет. Но они проводились в нашем городском клубе «Фабрика». Конечно, с точки зрения экономики последствия будут колоссальные, но мы понимаем, что это очень важная мера, потом что люди ждут до последнего: «Ай, пронесет! Не буду вакцинироваться». Эти кухонные разговоры про то, что вакцины не испытаны, про последствия, все приводит к тому, что темпы вакцинации в России и Екатеринбурге в частности крайне низкие. Сегодня Екатеринбург в очередной раз пробил пол или потолок по заболеваемости (25 октября 644 новых случая, - Прим. Ред.). Страшные цифры. И понятно, что подобные меры вводятся не для того, чтобы кому-то плохо сделать, а для того, чтобы мы обрели коллективный иммунитет, привились, сделали что-то для того, чтобы нам выбраться из пандемии. Нам очень хочется надеяться, что до населения, наконец, дойдет: ребята давайте сходим вакцинируемся, и потом будем спокойно жить, ходить на концерты, на ночные тусовки.

Алексей ГЛАЗЫРИН, со-основатель джаз-клуба EverJazz:

- Мы работаем до 00.00. То есть мы не сможем работать последний час. В таких условиях мы уже были. Нам приходилось спускать начало концертной программы – начинать ее раньше. Концерт идет в среднем 1,5-2 часа с перерывом. Порой мы вынуждены были убирать перерыв и давать концерт в одну часть. Это создает неудобства, приводит к сокращению выручки. Чуть-чуть выручки пропало за счет сокращения на час, чуть-чуть за счет нагнетания обстановки в целом в обществе. Не секрет что за последние два месяца посещаемость общепита снизилась. Потом чуть-чуть «съели» за счет введения QR-кодов, потом за счет необходимости приобретения оборудования для дезинфекции. Почему бизнесмены очень плохо встречают любую порцию новых мер? Потому что это ведет к сокращению прибыли, которое выливается в значительное сокращение прибыли. Это снижает рентабельность, выручку.

Евгений КЕКСИН, основной владелец кальянной «Уголек», баров «Огонек» и Alibi:

- С 20.00 до 23.00 в ресторанах народу больше, чем во всех ночных клубах! Зачем закрывать после 23.00, если реально у нас рестораны настолько популярны и настолько востребованы сейчас, что в них реально народу больше? А в барах их не так уж и много. Закрывать концерты, где 1000 людей это можно. Тут я согласен. Но бары?.. Для баров и ночных клубов это самое прибыльное время. Эта новость была неожиданностью. Мы уже были готовы работать с QR-кодами, все вакцинировались. Все требования и пожелания правительства выполняли, на все были готовы, думали, в этот раз не закроют.

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