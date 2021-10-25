В Екатеринбурге трое полицейских спасли людей из пожара

Стражи порядка организовали эвакуацию через окна. Фото: УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге патрульно-постовой службы лейтенант полиции Андрей Исаньков, лейтенант полиции Игорь Тверских и старший сержант Андрей Полекшанов спасли жильцов из горящего дома. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Загорелась квартира в двухэтажном доме на улице Инженерная. Фото: УМВД Екатеринбурга

- Сообщение о возгорании дома на улице Инженерной в Екатеринбурге поступило в дежурную часть отдела полиции, который расположен недалеко от места происшествия, - говорится в сообщении.

Возгорание произошло 16 октября 2021 года. Полицейские приехали на место пожара первыми, чтобы помочь эвакуироваться жильцам. В двухэтажном здании горела одна из квартир. Огонь быстро охватил подъезд. Люди, которые были на втором этаже, оказались отрезаны от выхода.

Люди, которые были на втором этаже, оказались отрезаны от выхода. Фото: УМВД Екатеринбурга

Стражи порядка организовали эвакуацию через окна. Полицейские помогли выбраться жильцам горящего дома из квартир и спуститься вниз. Среди эвакуированных были двое детей и пенсионерка. Позже на место приехали пожарные. Они завершили эвакуацию и потушили огонь.

- Мужественные и грамотные действия Андрея Исанькова, Игоря Тверских и Андрея Полекшанова позволили избежать человеческих жертв, - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что сейчас решается вопрос о поощрении трех полицейских.

Сейчас решается вопрос о поощрении трех полицейских. Фото: УМВД Екатеринбурга

Ранее полицейские помогли 82-летнему заблудившемуся дедушке найти дом. Леонид Пантилеевич, страдающий потерей памяти, рано утром ушел за грибами и пропал. Супруга пожилого мужчины забила тревогу. Она обратилась в полицию. Стражи порядка нашли дедушку в лесопарковой зоне недалеко от аэропорта Уктус. Его отвезли домой и подарили ему прибор GPS, чтобы он больше не терялся.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка