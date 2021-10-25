Что необходимо учесть при покупке квартиры в новостройке

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Мечтаете о собственной квартире в новом доме, но не знаете, на что обратить внимание при покупке? Разбираемся вместе с коммерческим директором федерального портала по новостройкам Domex.ru Кочневым Сергеем Вячеславовичем.

Что делать, если застройщик не сдал дом вовремя? Как получить компенсацию?

В договоре долевого участия (ДДУ) прописывается срок, когда квартира должна быть передана владельцу. При этом подписывается акта приема-передачи квартиры. Если застройщик переносит срок подписания акта приема-передачи квартиры более чем на 2 месяца от даты, указанной в договоре, вы можете взыскать с него неустойку. Согласно п. 2 ст. 6 № 214-ФЗ неустойка (пени) составляет одну трехсотую ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. В случае задержки строительства или невозможности ввести объект в эксплуатацию, застройщик обязан уведомить дольщика в соответствии с ч. 3 ст. 6 Закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» не позднее, чем за 2 месяца до истечения указанного в ДДУ срока ввода в эксплуатацию. При этом застройщик имеет право предложить дольщикам перенести этот срок, подписав дополнительное соглашение о переносе сроков строительства. В случае подписания дольщиком такого дополнительного соглашения, право на компенсацию неустойки будет им утрачено. При этом важно помнить, что подписывать данное дополнительное соглашение дольщик не обязан. Хотя некоторые застройщики выставляют все так, будто вы обязаны подписать дополнительное соглашение, ведь платить компенсацию им не выгодно.

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Далее необходимо обратиться с претензией о взыскании неустойки к застройщику напрямую. В претензии укажите, что ждете ответа в 10-дневный срок. Направляйте претензию заказным письмом, с уведомлением о вручении. Либо вручите ее застройщику лично, в двух экземплярах. Один из экземпляров, с печатью и подписью принявшей стороны, оставьте себе.

Если застройщик на претензию не реагирует или отвечает отказом - подавайте иск в суд. К иску необходимо приложить следующие документы:

- договор об участии в долевом строительстве;

- документы, подтверждающие оплату с вашей стороны, согласно договору;

- вашу претензию к застройщику с предложением добровольно выполнить требования по выплате неустойки;

- ответ на претензию.

В исковом заявлении требуйте не только выплаты неустойки, но и компенсации морального вреда, а также штрафа за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке. Помните, что вы можете получить не только неустойку, но и взыскать оплату понесенных вами дополнительных расходов из-за срыва сроков сдачи. Например, на аренду жилья. Для этого необходимо с самого начала собирать все документы найма жилья и оплаты. Их так же нужно будет приложить к иску.

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