Шоу «Опасные связи» предупреждает: в Свердловской области стали чаще разводиться

Фото: предоставлено пресс-службой телеканала «ЧЕ!»

25 октября в эфире телеканала «ЧЕ!» — премьера нового сезона реалити о супружеской неверности «Опасные связи». Что происходит с героями после съёмок? Неужели расставание или даже развод?

Рано или поздно всё тайное становится явным. Это уже на протяжении нескольких сезонов доказывают ведущие реалити «Опасные связи». Каждый выпуск проекта — история семьи или пары, в которой появились подозрения в измене. Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк проводят независимое расследование и выясняют, на самом ли деле вторая половинка завела отношения на стороне. Затем они либо снимают все обвинения, либо предоставляют неопровержимые доказательства неверности. И второе происходит значительно чаще первого.

В данных за 2020 год прослеживается неутешительная закономерность: число браков в Свердловской области сократилось на 15 %, а количество разводов, наоборот, выросло на 33 %*. Да и во всей России ситуация не лучше: по данным демографического ежегодника ООН, в нашей стране самый высокий показатель разводов в мире**.

Что приводит уральцев в ЗАГСы для расторжения брака? Среди причин указывают и «непримиримые разногласия», и проблемы с финансами, и, конечно же, измены. Хочешь уберечь свой брак от последнего, но самого разрушительного пункта? Смотри новый сезон реалити «Опасные связи»! Истории героев шоу научат тебя распознавать обманы с первого взгляда.

Запомни: новый сезон «Опасных связей» стартует на «ЧЕ!» с 25 октября в 23:00.

Источники:

* Данные Росстата из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС): https://gogov.ru/marriage-divorce/ekaterinburg

** Ссылка на скачивание демографического ежегодника ООН 2012 года: https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2012.htm