Футбольный клуб «Урал» на выезде с минимальным счетом уступил «Ахмату»

В составе хозяев поля отличился нападающий Себаи Сенин. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга на выезде уступил грозненскому «Ахмату», матч завершился со счетом 1:0. В составе хозяев поля отличился нападающий Себаи Сенин, он забил единственный гол в середине второго тайма.

«Ахмат» показал достаточно сильную игру, целых 20 раз ударив по воротам соперника, на что «шмели» ответили только шестью атаками, ни одна из которых не завершилась опасным моментом.

Уральская команда опустилась на последнюю строчку в турнирной таблице. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

- Не хочется комментировать качество игры. В таких играх мы, как минимум, не должны проигрывать. Соперник мобилизован и настроен на борьбу. Точно также, как и мы, но в каких-то эпизодах уступали «Ахмату». Но говорить про конкретные моменты не буду. Мы проиграли, - цитирует пресс-служба «Урала» главного тренера Игоря Шалимова.

Из-за этого поражения уральская команда опустилась на последнюю строчку в турнирной таблице и рискует вылететь из премьер-лиги. В 12 проведенных матчах в активе команды всего 9 набранных очков.