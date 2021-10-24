В Екатеринбурге 4-летний ребенок получил сотрясение головного мозга после ДТП

Мальчика госпитализировали в больницу №9. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В юго-западном районе Екатеринбурга произошло ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок. Около 12:40 водитель за рулем Renault Duster, выезжая с парковки ТЦ «Параход», не уступил дорогу автомобилю Ford Focus, который ехал по Амундсена.

В Renault ехала семья с 4-летним ребенком.

За рулем кроссовера находился 36-летний мужчина. По данным ГИБДД его стаж вождения составляет 10 лет. За это время штраф ему выписывали лишь единожды. У 21-летнего водителя Ford Focus стаж - 2 года и два штрафа за это время.

Уже после аварии водитель Renault объяснил сотрудникам ГИБДД, что когда он выезжал на Амундсена, Ford ехал по правому ряду с включенным поворотником.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- Подумав, что он будет поворачивать направо, водитель Renault начал совершать поворот налево на ул. Амундсена в сторону ул. Академика Бардина, в результате чего произошло столкновение, так как автомобиль Ford продолжил двигаться в прямом направлении в сторону ул. Начдива Онуфриева, - добавили в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - Со слов водителя автомобиля Ford, он двигался по ул. Амундсена со скоростью примерно 40 км/ч, неожиданно автомобиль Renault Duster, начинал совершать поворот налево.

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга сделали все необходимые замеры на месте аварии и устанавливают все обстоятельства ДТП. По итогам дознания будет принято мотивированное решение.