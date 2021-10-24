На Урале мама 9-летнего мальчика, который сломал позвоночник во время физкультуры, отсудила у школы более 200 тысяч

Из-за травмы Кириллу пришлось перестать заниматься хоккеем. Фото: предоставлено мамой ребенка.

«Комсомолка» уже рассказывала историю 9-летнего Кирилла из Среднеуральска, который пострадал во время урока физкультуры в школе. В тот день, 16 ноября прошлого года, учитель решил сыграть с детьми в «Цепи кованные». Суть ее в том, что игроки крепко берутся за руки, создавая «цепь», а один из них с разбега пытается эту «цепь» разбить. Данная забава не входила в школьную программу, но ребятишки с удовольствием начали в нее играть. Пока не случилась беда. По словам мамы мальчика Татьяны, Кирилл разбежался, дети неожиданно подняли руки, сын ударился о них горлом и упал спиной на пол.

- Кирилл был в состоянии истерики и страха, взволнованный и заплаканный. Ходить мог, но сказал, что у него сильно болит спина, - вспоминала в разговоре с «КП-Екатеринбург» Татьяна.

Так как это был последний урок, Татьяна забрала сына и повезла его в детскую больницу №9. Мальчика экстренно госпитализировали в травматологическое отделение с диагнозом компрессионный перелом трех позвонков. В больнице он провел восемь дней, а после этого ему пришлось проходить курс реабилитации.

- Учительница сразу извинилась, - рассказывала Татьяна. – А вот школа говорит, что это был просто несчастный случай.

Мама Кирилла пыталась урегулировать конфликт в досудебном порядке, однако это ни к чему не привело. В итоге она обратилась в суд с просьбой возместить ей моральный вред в размере 500 тысяч рублей, а также расходы на лечение - 100 тысяч рублей.

Верхнепышминский городской суд Свердловской области удовлетворил требования Татьяны частично.

- Взыскать с муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов» в пользу Татьяны Викторовны, действующей в интересах несовершеннолетнего, компенсацию морального вреда в размере 120 000 рублей, - говорится в решении суда. – А также - компенсацию морального вреда в размере 30000 рубле, расходы на лечение в размере 56795,42 рубля, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей.

Дополнительную ответственность за выплату денежных средств должно взять на себя «Управление образования городского округа Среднеуральск» как главного распорядителя бюджетных средств. Это в том случае, если у школы не хватит денег, чтобы погасить взыскание.