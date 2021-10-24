В Свердловской области новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: 633 случая

В столице Урала коронавирус подтвердился еще у 164 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по-прежнему наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Количество заболевших день ото дня становится все больше. Если по данным за 23 октября было выявлено 626 заболевших COVID-19 за стуки, то за 24 октября эта цифра равняется - 633. Это новый антирекорд в Свердловской области.

Естественно наибольшее количество человек, которые заболели коронавирусом живут в Екатеринбурге - 164 человека. Также новые случаи COVID-19 подтверждены Ирбите, Нижнем Тагиле, Ревде, Сухом Логу, Качканаре, Реже, Березовском, Полевском и других населенных пунктах региона.

Общее число заразившихся коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 152 593 человек, из которых 138 653 – справились с вирусом. За сутки домой выписали более 400 человек.

По данным на 24 октября 2021 года состояние 1112 госпитализированных оценивается как тяжелое, 581 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 503 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 8 902.

Также за сутки подтверждено еще 31 случая смерти заболевших COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 258 человек.

Напомним, Свердловская область, как и вся страна уходит на нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Региональные власти, не смотря на ситуацию с ковидом в регионе решили не продлевать внезапные "карантикулы".

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