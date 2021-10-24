В Екатринбург не привезут часть пояса Пресвятой Богородицы

Святыню должны были привезти в Храм-на-Крови 26 октября. Фото: Екатеринбургская епархия

Часть пояса Пресвятой Богородицы – одна из самых почитаемых реликвий у верующий. Спустя 10 лет святыню должны были вновь привести в Екатеринбург в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Но из-за плохой статистики по COVID-19 выставку перенесли на неопределенный срок.

- В связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой принято решение о переносе принесения в Екатеринбург ковчега с частью Пояса Пресвятой Богородицы на неопределённый срок, - сообщили в Екатеринбургской епархии. - Уточнённая информация о прибытии святыни будет размещена на епархиальных ресурсах заранее.

Православную святыню должны были привезти по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из Казанского кафедрального собора города Санкт-Петербурга. Часть пояса Пресвятой Богородицы находилась бы в Храме-на-Крови с 26 по 31 октября.

Последний раз святыню привозили в Екатеринбург 10 лет назад, осенью 2011 года. Тогда в Свято-Троицкий кафедральный собор поклониться ей пришло больше 150 тысяч паломников.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается только в Русской Православной Церкви в честь спасения Божией Матерью города Константинополя от полчищ варваров в Х веке.