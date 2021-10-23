Жители Мичуринского пожаловались на отключение в субботу горячей и холодной воды

Цистерну с водой привезли к домам только к вечеру Фото: читатель

Жители Мичуринского пожаловались на отключение в субботу, 23 октября, горячей и холодной воды. По их словам, ее отключили еще утром. Весь день жители нескольких домов по улице Широкореченской сидели без воды, пока «Водоканал» вечером не привез цистерну. И то, как рассказывают читатели «КП-Екатеринбург» она была настолько маленькой, что на всех воды не хватило.

- В «Водоканале» уверяют, что скинули всю информацию в управляющую компанию, а там говорят, что никто нас не отключал. То есть получается строители говорят - мы вас не отключали, «Водоканал» говорит - аварии никакой нет: «что с водой случилось мы не знаем и когда дадут не знаем, запаситесь терпением может быть воды не будет вообще сейчас», - рассказал читатель «КП-Екатеринбург».

Рядом с домами, оставшимися без воды, идет стройка, поэтому жители предположили, что в отключении может быть замешан застройщик, но и там сообщили, что массовых отключений о которых сообщают жители, не было.

- Из-за работ, которые мы проводим на сетях, пришлось отключить воду у всего одно дома, о чем его жители были предупреждены заранее. К отключению воды во всем микрорайоне компания отношения не имеет, рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Группы ЛСР».

Когда вода из крана побежала, она оказалась очень грязной Фото: читатель

Пока жители Мичуринского выясняли причину отсутствия воды в выходной день, ее вернули. Однако пользоваться ей все равно невозможно - вода из крана течет грязно-коричневого цвета.

- Воду включили, она идет грязная и до сих пор внятного ответа нет, почему ее не было, - отметил читатель.

Сейчас жители намерены обращаться в прокуратуру.

В диспетчерской «Водоканала» с журналистами общаться оказались, до пресс-службы на момент публикации дозвониться не удалось.

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