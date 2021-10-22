Оплата нерабочей недели в Екатеринбурге с 30 октября по 7 ноября 2021: дадут ли зарплату в двойном размере

Заплатят ли за отдых вдвойне - интересуются россияне Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 октября на совещании с правительством Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. В своем выступлении он подчеркнул важность сохранения рабочих мест и дохода граждан.

- С учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения коллег об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы с 30 октября по 7 ноября включительно, – дополнил Президент.

Нерабочая неделя оплачиваться будет, но в обычном размере, так как нерабочая неделя не относится к выходным. Так, в период с 1 по 3 ноября зарплата будет оплачиваться, как в рабочие дни. Но за работу в выходные праздники, которые пройдут с 4 по 7 ноября, оплата будет в двойном размере.

Что касается малого и среднего бизнеса, то Правительство обещало оказать им финансовую поддержку. Так, предприятиям должны заплатить единоразовую выплату в объеме 1 МРОТ на одного занятого. Для этого предпринимателем нужно будет дистанционно подать заявку в Федеральную налоговую службу.

Напомним, 22 октября на брифинге регионального оперштаба Свердловской области заместитель губернатора Павел Креков официально объявил нерабочие дни в регионе с 30 октября по 7 ноября.

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