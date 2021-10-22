Правила безопасности: что нужно знать тем, кто пользуется газовым водонагревателем

Фото предоставлено пресс-службой Группы компаний «ГАЗЭКС»

В Кировграде, в отличие от других городов Свердловской области, в многоквартирных домах массово установлены газовые водонагреватели – более 4 000. В осенне-зимний период, когда частота использования газовых приборов в быту резко возрастает, вопросы безопасности особенно актуальны. О том, на что обращать повышенное внимание пользователям газа, рассказал начальник Комплексно-эксплуатационной службы АО «ГАЗЭКС» в Кировграде Евгений Крутиков.

- Евгений Александрович, какие нарушения правил газовой безопасности выявляются чаще всего?

- Ежегодно в квартирах и частных домах жителей Кировграда проводится техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования. В ходе проверок мы регулярно выявляем нарушения правил пользования газа. Среди самых распространенных – использование газовой плиты для отопления, самовольная замена газового оборудования, нарушение естественной вентиляции помещения, антисанитарное состояние газовых плит, ограниченный доступ к крану на газопроводе.

- Чем опасны такие нарушения?

- Это прямая угроза жизни и здоровью людей. Когда граждане обогреваются с помощью газовой плиты, они включают разом все конфорки и закрывают окна, чтобы не дуло. Автоматически люди лишают себя одного из главных факторов безопасности: вентиляции в помещении. А при затухании пламени на конфорке помещение заполняется взрывной смесью воздуха и газа. Для ее возгорания хватит одной искры. Например, если человек решит включить или выключить свет, то может прогреметь взрыв.

- С какими самыми вопиющими нарушениями вы сталкивались?

- Вмешательство в работу автоматики безопасности плит, колонок и котлов. Дело в том, что в случаях неисправности системы дымоудаления, в водонагревателях и котлах срабатывает автоматика безопасности (датчик тяги) и прибор выключается. Важно после этого не включать прибор! Однако вместо того, чтобы в срочном порядке вызвать специалиста, жители начинают самостоятельно вмешиваться в автоматику безопасности, принудительно включают приборы, намеренно выводя систему безопасности из строя, чтобы продолжить пользоваться газом. Делать это категорически запрещено, ведь такие действия могут привести к трагическим последствиям.

- На что особенно обращать внимание пользователям газа в Кировграде?

- Особое внимание нужно обращать на наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Проверять тягу в дымоходе нужно не только перед включением газового прибора, но и во время его работы. Также необходимо обеспечивать постоянный приток свежего воздуха при использовании газовых приборов. Дымоход удаляет продукты сгорания, а вентиляционный канал обеспечивает циркуляцию воздуха - от состояния этих систем буквально зависит безопасность и жизнь жителей газифицированного дома.

- Кто отвечает за проверку дымоходов и вентканалов?

- В соответствии с Правилами пользования газом (постановление Правительства РФ №410), за проверку исправности дымоходов и вентканалов в частном доме отвечает его собственник, в многоквартирном – управляющая компания или ТСЖ.

Проверка тяги в дымоходах и вентканалах и при необходимости их чистка проводится не реже 3 раз в год (за 7 дней до начала отопительного сезона, в середине, а также через 7 дней после его окончания).

- Насколько опасен угарный газ?

- Угарный газ - сильнейший яд. Поступая в организм при дыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. Первые признаки отравления - головная боль, головокружение, слезотечение, кашель, тошнота. Затем появляются сонливость, пассивность и потеря сознания. Нахождение в помещении, воздух в котором содержит 0,5 процента угарного газа, в течение 5 минут приводит к смерти человека.

- Как часто жители Кировграда обращаются в аварийную газовую службу?

- За январь-сентябрь 2021 года горожане 172 раза вызывали аварийную службу АО «ГАЗЭКС» по причине утечек газа в домах и квартирах, в 102 случаях подтвердился выход газа, 70 заявок оказались ложными. Кроме того, мы регулярно обнаруживаем утечки газа при проведении технического обслуживания газового оборудования. Из-за того, что фундамент многих домов «гуляет», происходит смещение, натяжение и ослабление резьбовых соединений газопровода. Поэтому очень важно не игнорировать ежегодную проверку и обеспечивать сотрудникам газовой службы беспрепятственный доступ к газовому оборудованию в вашем доме или квартире. Именно во время техобслуживания выявляются и своевременно ликвидируются неисправности, которые могут стать причиной беды. Берегите себя – проверяйте тягу и проводите вашим газовым приборам ТО.