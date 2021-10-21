Хэллоуин традиционно проходит 31 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хэллоуин – это международный жуткий и полный суеверий праздник, который отмечают 31 октября. Традиция зародилась еще в культуре древних кельтов, веривших, что в этот день души умерших пробуждаются и бродят среди живых.

Сегодня – этот праздник пользуется большой популярностью в Америке и Западной Европе. Но в последние годы, празднует его и наша молодежь. Ведь Хэллоуин – это отличный способ повеселится с друзьями. На Хэллоуин принято надевать устрашающие костюмы и делать фонарики из тыквы.

Тематические вечеринки на тему Хэллоуина проводят в этот день кафе и рестораны. Рассказываем, куда сходить на Хэллоуин 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области с детьми и без них.

ХЭЛЛОУИН 2021 С ДЕТЬМИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

«День тыквы» в зоопарке 0+

Екатеринбургский зоопарк, ул. Мамина-Сибиряка, 189

Когда: 29 октября в 14:00

Цена: детям до 5 лет – бесплатно, детям от 5 до 18 лет, студентам, пенсионерам – 150 рублей, взрослым – 350 рублей.

Телефон: 8 (343) 215-98-04, 8 (343) 215-98-00

Каждый год сотрудники зоопарка дарят животным тыквы Фото: Алексей БУЛАТОВ

«День тыквы» в зоопарке отмечается уже не первый год. По традиции в конце октября сотрудники поздравляют животных и дарят им подарки.

– Ежегодно садоводы привозят животным разные плоды, в числе которых тыквы, – рассказывает Екатерина Уварова, начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка. – В этот день мы даем их в качестве игрушки крупным хищникам – тиграм и львам, и в виде лакомства – бегемотам и слонам.

Раздача подарков начнется в 14:00. Первой от сотрудников зоопарка получит тыкву бегемот Ева. Если повезет, дети и взрослые могут увидеть, как она радостно будет плавать и вкушать любимое лакомство. Костюм на этот праздник не обязателен. Входной билет можно приобрести на кассе.

Страшно смешной Хэллоуин 0+

Резиденция цирка «Арлекино», Полевской тракт, 22/7а

Когда: 30 октября в 14:00

Цена: 1000 рублей, детям до 3 лет бесплатно

Телефон: 8 (922) 213-30-87

Животные тоже отмечают Хэллоуин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь зрителей ждет цирковое представление, в котором роли привидений исполнят белоснежные самоеды, чертиков – черные петух и козочка, Люцифера и компании – дрессированные овчарки, а Карликов-вампиров – кролики, дегу и шиншиллы.

В программе ожидаются конкурсы на уличной площадке, где выберут лучший карнавальный костюм, пир «Сладость или гадость», ведьмочкин костер и огненное шоу. На представление действует скидка 50% до 27 октября, ссылка на акцию есть в группе «Вконтакте» https://vk.com/arlekinoekb .

Мастер-класс с Ведьмочкой Полли 7+

Творческая студия MASTERKLASS, проспект Ленина, 50ж

Когда: 29 и 30 октября в 18:30 , 31 октября в 15:00 и 18:00

Цена: 800 рублей

Телефон: 8 (343) 372-25-80 или 8 (343) 207-89-02

На Хэллоуин будут проводится мастер-классы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В творческой студии Ведьмочка Полли проведет мастер-класс для детей по изготовлению предметов на Хэллоуин. В первый день колдунья вместе с детьми сделает самодельный музыкальный инструмент «Шум грома».

30 октября в Мастерской преображений дети создадут из бокалов праздничных чудовищ. 31 октября в 15:00 в Мастерской света ведьма научит детей создавать праздничный подсвечник, а в 18:00 – яркое панно в технике стринг-арт. Во время мастер-класса ожидаются конкурсы, игры и призы от Ведьмочки Полли.

После творческой работы дети приготовят магический напиток и печенье, которое разукрасят глазурью под руководством ведьмы Свитти. В этом году организаторы не продают входные билеты для родителей, но они могут присутствовать на праздновании Хэллоуина и создавать поделки вместе с детьми. Перед мастер-классом нужно забронировать место по телефону.

Квест на Хэллоуин 9+

Где: Ресторан «Палех», ул. Гагарина, 30А, есть возможность выезда в любое место

Когда: 31 октября, время обговаривается по телефону

Цена: от 12 000 рублей

Телефон: 8 (343) 318-28-11

Лучший костюм на Хэллоуин поощряется подарками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Желающим отметить Канун Дня всех святых с друзьями, коллегами или в семейном кругу предлагается пройти любой квест из 30 сценариев на выбор: «Спиритический сеанс», «Поцелуй вампира», «Тень фараона», «Зомби-апокалипсис», «Загадка острова Роанок» или выбрать другие.

Квест можно провести в ресторане «Палех» на улице Гагарина, 30А, загородной турбазе «Хрустальная», город Первоуральск, в баре Karma на улице Хохрякова, 21, в лофте «Титры» на улице Ленина, 50Д, дома и еще многих других местах по желанию клиентов.

Под историю можно подобрать костюм, декорации и музыку, которые предлагаются организаторами «Квестории», либо создать атмосферу игры самостоятельно. Место и цена проведения квеста обговаривается с организаторами по телефону.

Квест-экскурсия в замке призраков 7+

Можно отметить Хэллоуин компанией в квест-комнатах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Где: Екатеринбургский ЦПКиО имени Маяковского, ул. Мичурина, 230

Когда: 30 и 31 октября, с 12:00

Цена: 300 рублей

Телефон: 8 (343) 221-34-20

Организаторы предлагают всем смельчакам посетить замок Призраков, в котором они раскроют тайну об ужасающей и мистической фигуре Слендермен. По легенде, там, где он появляется, пропадают люди, но никто не видел его лица и неизвестно, откуда он появился. Участники столкнутся лицом к лицу со своим страхом и раскроют тайны и секреты этого антигероя.

Квест-экскурсия рассчитана на 20 минут и будет проводиться с 12:00 каждые полчаса. Дети до 12 лет могут попасть в замок в сопровождении взрослых. Билет приобретается на каждого участника.

ХЭЛЛОУИН 2021 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Halloween 2021: Бал у князя тьмы 18+

Где: Концерт холл «Свобода», ул. Черкасская, 12

Когда: 29 октября в 22:00

Цена: от 400 рублей

Телефон: 8 (343) 328-43-37

На этой площадке, исходя из интригующей афиши, пройдет балл у князя тьмы, на котором выступят музыкальные группы Sara, Eutonazia Kordax, «Красная скрипка», Lang и другие. Чествование Хэллоуина пройдет на танцполе «Чистилище». Организаторы обещают устроить самую темную ночь безумия, кутежа и пьянства.

Посетителей ждут танцы до упаду, хоррор перформанс, место для тематической фотозоны, аквагрим для всех желающих, а также конкурс на самый крутой образ. Билеты уже в продаже, приобрести их можно в группах «Вконтакте» «Свобода Концерт Холл» или «Halloween 2021 // Свобода 29.10».

Там же проводят розыгрыш 5 пригласительных билетов, 2 столиков на Vip балконе, сертификат в студию красоты «Шабаш» и 10 коктейлей от бара «Свободы».

Halloween night 18+

Где: Бизнес Центр «Манхэттен», кальян-бар «Накурилы», Мамина-Сибиряка, 101

Когда: 30 октября в 23:00

Цена: 400 рублей, для студентов – 300 рублей. Можно приобрести билет за 200 рублей, условия получения скидки прописаны в Instagram latinogangural

Контакты: https://www.instagram.com/latinogangural/

Организаторы планируют устроить карнавал смерти, где посетители встретятся с душами умерших ведьм, оборотней, вампиров и персонажей фильмов ужасов и комиксов на высоте 66 метров над землей.

Помимо нечисти на вечеринке будут приглашенные артисты DJ Mark White, танцевальная команда X.O Dance show, музыкант Gustavo Gardel, визажисты, фотограф и ведущий, который проведет конкурсы и игры с подарками. Так за лучший костюм победителю подарят 3000 рублей. В баре посетителям предложат разнообразие коктейлей.

Отметить Канун Дня всех святых можно в ресторанах и барах Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Хэллоуин»: Обитель зла или «Хэллоуин»: Тьма18+

Где: ресторан «Максимилианс», ул. Куйбышева, 44Д

Когда: 29 и 30 октября

Цена: девушкам – бесплатно, мужчинам 300 рублей

Телефон: 8 (343) 288-05-78

В ресторане зрители увидят мистическую анимацию, которую проведут приглашенные артисты вместе с сотрудниками заведения. Посетителей ждут танцы, конкурсы и подарки, в баре предложат напитки и еду в стилистике вечера. Билеты можно приобрести на сайте ресторана «Максимилианс». Для именинников действует скидка на меню кухни 15%.