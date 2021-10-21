На Свердловскую область надвигаются сильные снегопады

В пятницу днем столбик термометра покажет +4…+9 °C в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область в пятницу, 22 октября, накроет сильный снегопад. Также улицы города покроет лед, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Местами в Свердловской области ожидаются очень сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода, гололед и гололедица на дорогах, говорится в сообщении.

По данным уральского Гидрометцентра, в ночь с 21 на 22 октября температура воздуха составит 0…-5°C. А в пятницу днем столбик термометра покажет +4…+9 °C. В Екатеринбурге ночью воздух прогреется до 0…-2°C, а днем – до +6…+8°C.

Спасатели предостерегают, что погода 22 октября может осложнить обстановку на дорогах. Они просят водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными. Автомобилистам нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Кроме того, лучше ограничить дальние поездки.

Налипание снега на проводах может спровоцировать аварии на системах энергоснабжения и связи. МЧС призывает уральцев 22 октября во время снегопада ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. Также стоит отказаться от туристических походов.

- Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, - предупреждает свердловское МЧС.

Спасатели рекомендуют остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях или на оборванных проводах.

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