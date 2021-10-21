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Происшествия21 октября 2021 10:01

200 тысяч или школа взлетит на воздух: в Екатеринбурге эвакуируют детей из-за сообщения о теракте

Теперь ФСБ и полиция выясняют, кто звонил в школу № 36
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Шутника уже ищут силовики. Фото: Google maps

Шутника уже ищут силовики. Фото: Google maps

В Екатеринбурге эвакуировали школу № 36 в Кировском районе. Причиной послужило тревожное сообщение от анонимного заявителя. Утром 21 октября неизвестный мужчина потребовал деньги и стал угрожать взрывом. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в силовых структурах.

- 200 тысяч или через три часа школа взлетит на воздух! - сказал мужчина по телефону.

В данный момент детей вывели из здания. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать инцидент позже.

- На городской номер школы № 36 поступило сообщение о минировании образовательного учреждения. Руководитель школы оповестила об этом силовые структуры, после этого началась эвакуация здания. 316 детей и 22 сотрудника одетыми вышли на улицу. В настоящее время силовые структуры проводят проверку территории и всех помещений школы. Если не будет найдено ничего подозрительного, то образовательный процесс возобновится, - сообщили «КП»-Екатеринбург в департаменте образования Администрации города.

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