Девушка получила водительское удостоверение три месяца назад. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области в аварии погибла 23-летняя студентка медицинского университета Виктория Ярчук. По версии Госавтоинспекции, девушка вылетела в кювет на Mazda 3, когда ехала из Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила. Вероятно, студентка возвращалась домой на выходные.

В ГИБДД отмечают, что за три месяца стажа Виктория дважды привлекалась к административной ответственности.

- 15 октября водитель Mazada 3, двигаясь по автодороге со стороны Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила, не выдержала боковой интервал, и допустила столкновение с попутно двигающейся Toyota Camry, - отмечают в региональном управлении ГИБДД.

От удара красная иномарка съехала с проезжей части и перевернулась. С закрытой черепно-мозговой травмой Викторию доставили в больницу Невьянска. К сожалению, через шесть часов девушка скончалась.

За рулем Toyota Camry был 38-летний мужчина. За 17 лет стажа у него семь штрафов. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Известно, что студентка не была пристегнута ремнем безопасности. Родные Виктории разыскивают очевидцев ДТП, а также водителей, чьи регистраторы могли заснять инцидент.

- Водитель Camry имеет множество штрафов за не соблюдение ПДД. Очевидцы говорят, что в тот день он ехал со скоростью больше 150 км/ч и не держал дистанцию, - рассказали «КП»-Екатеринбург близкие Виктории.

Водитель Toyota на момент публикации не ответил на сообщение журналисту "КП"-Екатеринбург.

Девушка скончалась в больнице. Фото: УГИБДД по Свердловской области

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