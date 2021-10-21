В проигравших стреляли шариками с краской. Фото: кадр с видео пользователя HiMan на сайте youtube.com

Популярный корейский сериал «Игра в кальмара» воплотили в реальность в российском Екатеринбурге. Сериал рассказывает об отчаявшихся людях, которые участвуют в смертельно опасной игре, чтобы заработать деньги и поправить свои дела. Проигравшие погибают.

В реальности, конечно, обошлось без жертв. Популярный екатеринбургский блогер HiMan, у которого больше 17 миллионов подписчиков, собрал несколько десятков участников и повторил с ними несколько испытаний из корейского шоу. Например-то, в котором, участники должны двигаться к финишной черте, лишь когда на них не смотрит ведущий. В тех, кто не замирал, когда ведущий оборачивался, летели шарики с краской.

- Я позвал 100 участников, чтобы сыграть с ними в «Игру в кальмара». Кто останется в живых получит весь банк. За каждого выбывшего человека в банк падает одна тысяча рублей, - рассказал блогер HiMan в опубликованном ролике.

Для испытаний блогер с товарищами подготовили 100 печенек и сделали деревянный мост, как в сериале - в корейском шоу из «печеньки» надо было вырезать фигурку, не сломав ее, а некоторые участки моста проваливались под игроками.

Ролик с игрой опубликован на YouTube. Он длится 21 минуту и к утру 21 октября уже собрал 1,2 миллиона просмотров. Кстати, именно съемки этого видео, как оказалось, в выходные заметили жители Екатеринбурга на Уктусе у 131 школы.

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