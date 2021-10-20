За сутки в Свердловской области зарегистрировали 603 новых случая COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следующий месяц в России начнется с нерабочей недели. Такое решение сегодня, 20 октября, принял президент Владимир Путин. Причиной тому - ухудшение ситуации с коронавирусом. При этом отдельные регионы, где болеют и умирают от коронавируса чаще, чем в других, смогут даже увеличить увеличить срок нерабочих дней.

- Вопрос обеспечения эпидбезопасности, сохранения здоровья и жизни жителей был и остается приоритетом областных властей, - прокомментировали ситуацию в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Региональным оперативным штабом ранее был принят ряд дополнительных мер, направленных на снижение рисков, связанных с эпидемией. Это и введение QR-кодов для посещения отдельных учреждений со следующей недели, и решение главного государственного санитарного врача об обязательной вакцинации для представителей ряда профессий. Любые новые коррективы действующего на Среднем Урале особого режима потребуют тщательной проработки и консультаций со специалистами.

За сутки COVID-19 на Среднем Урале был обнаружен у 603 человек. Такое большое количество заболевших фиксируется в регионе впервые с начала пандемии. Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова сегодня рассказала, что Свердловская область вошла в число регионов, где сложилась наиболее критическая ситуация с госпитализациями и смертностью от коронавируса.

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