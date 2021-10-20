Энергетики обследуют линии с помощью беспилотника

Фото предоставлено пресс-службой АО «Облкоммунэнерго»

Это современный цифровой аппарат для осмотра воздушных линий электропередачи напряжением 110кВ и выше. Он умеет летать, перемещаться по проводу, обследовать техническое состояние воздушных линий электропередачи и проводить локальный ремонт токоведущих частей электросети под напряжением. Для точной работы его оснастили приборами «цифрового зрения» – лазерным и магнитным сканерами, тепловизором и видеокамерой.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Облкоммунэнерго»

- Для надежной эксплуатации мы регулярно обследуем линии электропередачи, протяженность которых сотни километров. Подобные современные разработки необходимы для улучшения производительности и точности диагностики, и одновременно повышения безопасности за счет исключения человека из опасной зоны. Цифровое устройство садится на провод или трос под напряжением и передвигается по ним выполняя свои функции, с производительностью до 5 километров за одну рабочую смену. Аппарат обследует электрическую сеть на наличие и собирает информации в разы больше чем специалисты, которые «пешком» осматривают воздушные сети. Устройство не заменит полностью человеческого труда, но убежден, что развитие таких технологий поможет повысить эффективность работы и надежность электросетевого комплекса, - рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации основного оборудования АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Русских.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Облкоммунэнерго»

Цифровой помощник меньше чем за 5 часов провел комплексное обследование технического состояния 3 км высоковольтной линии электропередачи. За время работы беспилотник провел лазерное сканирование охранной зоны, тепловизионное обследование соединений проводов и изолирующих подвесок, видеомониторинг технического состояния грозозащитного троса, опор, фундаментов и других элементов энергообъекта. Осмотр показал, что воздушная линия находится в хорошем эксплуатационном состоянии.