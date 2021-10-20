Обучение по программам Ворлдскиллс помогает стать востребованным на рынке труда

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия).

Весной 2021 года государство запустило по всей стране программу бесплатной профессиональной переподготовки. Цель программы – помочь людям сохранить свою конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

«Содействие занятости» – ответ пандемии, из-за которой многие люди оказались на пороге увольнения, без работы или уверенности в завтрашнем дне. Проект стартовал весной этого года, и уже больше 85 тыс. заявок поступило на обучение по программам Ворлдскиллс. 13 тысяч человек по всей стране завершили обучение. А трудоустроились или стали самозанятыми в среднем 76% выпускников программы.

Всего в проекте «Содействие занятости» – больше 170 компетенций Ворлдскиллс в семи профессиональных областях, 700 видов обучающих программ и почти 1,5 тысячи центров обучения. Почти во всех регионах в пятерке самых популярных компетенций – «Парикмахерское искусство», «Социальная работа», «Графический дизайн», «Поварское дело» и «Веб-дизайн и разработка». Но при этом список компетенций формируют сами регионы в зависимости от потребностей местного рынка труда.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия).

Люди осваивают новые навыки не только потому, что оказались без работы или рискуют ее потерять. Многие хотят работать по той специальности, о которой давно мечтали. А для этого надо учиться.

У Глеба Рощектаева из Нижнего Тагила среднее техническое образование. Он учился на электромонтера, потом работал в разных местах – на заводе, в строительстве и автосервисе. Сменил несколько профессий, но удовольствия от работы не получал.

– Мне интересно там, где молодежь, где особенная, комфортная атмосфера. Хотелось работать в баре, но никаких навыков у меня не было, поэтому сложно было устроиться. Пройти обучение мне посоветовал друг, который узнал о проекте «Содействие занятости» и о том, что можно освоить компетенцию «Ресторанный сервис», – рассказывает Глеб. – Вообще, были сомнения по этому поводу, потому что я не люблю теорию – на лекциях начинаю засыпать. Но обучение по стандартам Ворлдскиллс – это прежде всего практика. Мы много работали с напитками, с нарезкой, с подачей. Преподаватель был хороший – интересно все объяснял. Важно, что там, где я учился, нам предоставили варианты трудоустройства. Я выбрал бар RUSH, быстро прошел стажировку на новой работе и стал получать достойную зарплату.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия).

Все программы Ворлдскиллс основаны на практике. Больше 70% учебного курса слушатели осваивают навыки не в теории, а «пробуя руками» будущую работу. А обучением занимаются прошедшие подготовку и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс эксперты. Они – тоже практики, прекрасно знающие свое дело.

Обучение по программам Ворлдскиллс обязательно завершается сдачей демонстрационного экзамена. Выпускник должен выполнить «производственное задание», которое берется из реальной жизни. То есть на экзамене оцениваются прежде всего навыки, а не знания. По итогам экзамена выпускники получают паспорт навыков (скиллс-паспорт). В нем работодатель видит, какими профессиональными навыками его сотрудник владеет в наибольшей степени. По окончании обучения выдается и традиционный документ – диплом или свидетельство.

– Перед открытием ресторана я обратилась в местный техникум, чтобы он предоставил мне сотрудников. Нужны были повара и бармены. В итоге я приняла шестерых выпускников программы Ворлдскиллс. Это прекрасная программа, потому что ребята пришли уже с базовыми навыками, достаточными для начала самостоятельной работы. Глебу Рощектаеву, например, понадобилось три дня, чтобы освоиться за барной стойкой и полноценно работать в смене, – поделилась наблюдениями владелец бара Дарья Павлова.

Каким компетенциям обучают в нашем регионе, где и когда их можно освоить? Эту информацию можно получить на сайте программы trud.worldskills.ru.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия).

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ?

Участником программы «Содействие занятости» могут стать ищущие работу и безработные граждане, которые обратились в центр занятости населения, люди старше 50 лет и граждане предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста. Программа продлится до 2024 года.

Работодатели, которых интересует обучение сотрудников, также могут обратиться в центры занятости населения.