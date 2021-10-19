«Это наша VIP-палата»: жительница Нижнего Тагила пожаловалась на ужасные условия в детской больнице № 2

Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на плохое состояние палаты стационарного отделения детской городской больницы № 2, которая находится по адресу Карла Либхнета, 35. Анна поступила туда вместе со своей месячной дочкой 14 октября, у малышки диагностировали одностороннюю пневмонию. Женщина не унывает и пребывание в ужасных условиях описывает с юмором.

- А это наша VIP-палата. Стены оформлены в самом модном стиле бомж-облупкус. Кровати полноценные двухместные водяные, раковина из драгоценного фарфора. Кормят на убой, вчера давали карпачо. В общем, я довольна, мы так нигде еще не лежали, - пишет Анна в социальных сетях.

Фото: предоставлено героиней публикации

По словам женщины, одной из серьезных проблем были наличие тараканов в больничной палате, из-за этого им приходилось спать с включенным светом и тапочками в руках, так как насекомые без всякого страха ползали по помещению.

- Нехватка лекарств, койко-мест, когда бушует эпидемии пневмонии и бронхита, детей пачками привозят в больницу. Из пяти больных кладут одного, мест нет. Зато все борются с ковидом. Здесь можно снимать фильм ужасов, - продолжает тагильчанка.

Фото: предоставлено героиней публикации

Женщина заявила, что лежать в палате в таких условиях просто невозможно, и через четыре дня, как только ребенку стало легче, молодая мама покинула стены больницы. Она спрашивала у персонала про тараканов, на что они ответили, что все в курсе, и в учреждении планируется ремонт перед новым годом.

- Уже составляется жалоба в прокуратуру. Недавно также через это ведомство администрацию обязали отремонтировать гинекологическое отделение в местной больнице. Думаю, и тут лед тронется. Главное - дать всеобщую огласку, - сообщает в разговоре с «КП-Екатеринбург» сама Анна.

Оперативно связаться с руководством больницы на момент публикации материала не удалось.