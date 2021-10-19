Средняя цена, чтобы переобуть автомобиль, составляет от 1200 до 5000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конец октября – лучшее время, когда необходимо менять резину. Рекомендуется переобувать автомобиль за полторы недели до выпадения снега и минусовых температур. Можно не менять шины до первых заморозков, но нужно учитывать, что автолюбителей, желающих съездить в автосервисы в это время, будет больше, чем в ранний период зимы. Чтобы потом не стоять в очередях и сохранить себе время и нервы, нужно побеспокоиться об этом заранее. Рассказываем, сколько стоит поменять шины на зиму в Екатеринбурге в 2021 году.

КАКУЮ ВЫБРАТЬ ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ

Зимняя резина бывает двух видов: шипованная или нешипованная с липучками. Выбор зимней резины зависит от того, по какой дороге чаще всего ездит водитель.

Лучше менять летнюю резину на зимнюю в октябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Если человек ездит по городу, тогда есть смысл брать нешипованную шину, чтобы она лишний раз не шумела, и не выпадали шипы, – рассказывает Данил Пермяков, маркетолог шиномонтажного салона «Шинхаус». – Если человек живет за городом или часто ездит по трассе на больших скоростях, тогда подойдет шипованная резина, которая цепляется со льдом намного лучше.

По словам эксперта, новую шипованную резину нужно обязательно прикатывать – ездить в спокойном режиме не больше 60 км/ч без резких стартов и торможений, чтобы шипы до конца закрепились в свое посадочное место и не выпали раньше времени. Руководитель автосервиса «Шиномонтажная мастерская» Леонид Емельянов рекомендует обкатывать шипованные шины неделю без пробуксовки колес. В среднем шины эксплуатируются 3-4 года, в зависимости от того, как часто ездит водитель.

СКОЛЬКО СТОИТ ПЕРЕОБУТЬСЯ

Стоимость зависит от диаметра, типа автомобиля: легковой или паркетный внедорожник, от профиля шины: низкопрофильные, спортивные шины, есть разные технологии с шинами. В шиномонтажных салонах эта услуга стоит не ниже средней цены – от 1200 до 5000 рублей в зависимости от марки машины.

Средняя цена, чтобы переобуть автомобиль, составляет от 1200 до 5000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сама процедура состоит из нескольких этапов.

- Снятие колес с автомобиля,

- Разбортовка шины – снятие шины с диска,

- Забортовка другой шины на диск, балансировка колеса, чтобы не было биений и перевесов,

- Установка на машину обратно. Процедура одинакова для смены зимней резины на летнюю и наоборот.

В некоторых автосервисах есть услуга хранения колес. Цена зависит от диаметра колеса или покрышки шин. Средняя цена на авторынке Екатеринбурга – от 3000 рублей за полгода.

АВТОСАЛОНЫ ЕКАТЕРИНБУРГА С АДРЕСАМИ И ЦЕНАМИ

Шиномонтаж «Бажовский», ул. Бажова, 68

Цена: от 1300 рублей

Хранение колес: от 2200 рублей за сезон.

Телефон: 8 (343) 270-61-11

Процедуру смену колес можно сделать в автосалонах Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Шинхаус», ул. Бебеля, 63Б, ул. Стрелочников, 19А

Цена: от 960 рублей

Хранение колес: нет

Телефон: 8 (343) 363-21-40

«Шиномонтажная мастерская», ул. Суходольская, 159Б

Цена: от 1200 рублей

Хранение колес: нет

Телефон: 8 (908) 926-04-60

«ШинСпас», ул. Шаумяна, 60

Цена: от 2000 рублей

Хранение колес: нет

Телефон: 8 (343) 204-75-44

«Колеса 66», Чусовской тракт 5, рядом с ТЦ «МЕГА»

Цена: от 1350 рублей

Хранение колес: 25 рублей в сутки за 1 шт.

Телефон: 8 (922) 109-59-10

«Шиномонтаж 196», ул. Донская, 5/1

Цена: от 900 рублей

Хранение колес: нет

Телефон: 8 (904) 167- 05-55

«Новоеколесо.РФ», ул. Шефская, 2к

Цена: от 1440 рублей

Хранение колес: 1300 рублей, сроком хранения до 6 месяцев

Телефон: 8 (343) 300-66-74

«Колесо», ул. Владимира Высоцкого, 29, ул. Волгоградская, 84

Цена: от 1020 рублей

Хранение колес: от 1800 рублей сроком хранения от 6 до 8 месяцев

Телефон: 8 (343) 312-81-03