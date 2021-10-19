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Общество19 октября 2021 13:30

В Екатеринбурге показали горельеф, который установят на Плотинке к 300-летию города

Скульптору Константину Грюнбергу пришлось переделывать эскиз четыре раза
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
40 лет назад скульптор работал над созданием первого горельефа, который стоит на Плотинке

40 лет назад скульптор работал над созданием первого горельефа, который стоит на Плотинке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный уральский скульптор Константин Грюнберг представил утвержденный макет горельефа, который будет установлен на Плотинке к 300-летию Екатеринбурга. В своей работе автор воссоздал собирательные образы уральского рабочего, ученого, революционера и солдата которые внесли значимый вклад в развитие города. Макет горельефа Грюнбергу пришлось переделывать четыре раза.

Задачу создать горельеф к юбилею города 77-летнему скульптору, автору монумента «Черный тюльпан», памятника маршалу Жукову, царской семье у Храма-на-Крови, администрация поставила еще в октябре прошлого года.

1 сентября 77-летнему скульптору присвоили звание «Почетный гражданин Свердловской области»

1 сентября 77-летнему скульптору присвоили звание «Почетный гражданин Свердловской области»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Одним из членов жюри конкурса был Зураб Церетели. Он особенно оценил макет Константина Васильевича, - рассказывает главный художник Екатеринбург Дмитрий Фогель. - Его работа вызвала активные обсуждения и даже спор. Людям не нравилось, что в скульптуре отражено много сюжетов, связанных с войной. Пришлось видоизменить макет. Изначально планировалось отразить в работе около 15 узнаваемых исторических лиц, но в процессе мы пришли к тому, что нужно сделать собирательные образы людей, которые внесли вклад в развитие города. Это и солдат, и инженер, который ставит завод, и революционер, и литейщик.

По словам Дмитрия Фогеля, образы на макете приходилось переделывать несколько раз

По словам Дмитрия Фогеля, образы на макете приходилось переделывать несколько раз

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горельеф, который уже стоит на Плотинке сейчас был установлен 40 лет назад. На нем отражены разные вехи в истории и становлении России и Екатеринбурга. Символично, что именно Константин Грюнберг работал над созданием этого горельефа. И теперь, спустя 40 лет, он представит его продолжение.

По словам скульптора, горельеф планируется создать высотой 5 метров и весом более 40 тонн. Монумент будет выполнен не только из гипса и глины, но и отлит из металла. К основным работам скульптор планирует приступить весной этого года.

В своей мастерской Константин Грюнберг работает над созданием памятников и скульптур уже больше 30 лет

В своей мастерской Константин Грюнберг работает над созданием памятников и скульптур уже больше 30 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Все эти годы я мечтал продолжить свою работу над горельефом. Мне было важно отразить значимые моменты в истории Урала, потому что я патриот, - говорит скульптор. - Когда меня выбрали автором горельефа, наши архитекторы предложили переделать мой первый эскиз, расширить круг образов, представленных на скульптуре. Я и расширил, и даже вставил сбитого летчика Пауэрса, Жукова. Потом мне сказали отказаться от конкретных образов. Мы отказались, и я снова переделал работу. А из третьего варианта были убраны образ женщины с ребенком войны. Пришлось все утверждать с заказчиками, с главными архитекторами.

Горельеф будет планируется выполнить из металла и весить он будет больше 40 тонн

Горельеф будет планируется выполнить из металла и весить он будет больше 40 тонн

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все эти модели автор работы готовил и утверждал в течение двух лет. Образы, отраженные в горельефе меняли около десяти раз. Впрочем, и это еще не окончательный вариант. Так на вопрос «Комсомолки» о том, почему в горельефе нет женских образов, Константин Васильевич задорно ответил, что они еще могут появиться.

- Вот этого удара я ждал давно, что кто-нибудь меня об этом обязательно спросит. Я все-таки планирую сделать женский образ возьму одного мужика и переделаю. Я же автор. Я сделаю красивую женщину средних лет, не молоденькую и не старенькую. Думаю, я обязательно придумаю ей интересный образ.

В Екатеринбурге показали горельеф, который установят на Плотинке к 300-летию города

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