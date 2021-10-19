В Екатеринбурге показали горельеф, который установят на Плотинке к 300-летию города

40 лет назад скульптор работал над созданием первого горельефа, который стоит на Плотинке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный уральский скульптор Константин Грюнберг представил утвержденный макет горельефа, который будет установлен на Плотинке к 300-летию Екатеринбурга. В своей работе автор воссоздал собирательные образы уральского рабочего, ученого, революционера и солдата которые внесли значимый вклад в развитие города. Макет горельефа Грюнбергу пришлось переделывать четыре раза.

Задачу создать горельеф к юбилею города 77-летнему скульптору, автору монумента «Черный тюльпан», памятника маршалу Жукову, царской семье у Храма-на-Крови, администрация поставила еще в октябре прошлого года.

1 сентября 77-летнему скульптору присвоили звание «Почетный гражданин Свердловской области» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Одним из членов жюри конкурса был Зураб Церетели. Он особенно оценил макет Константина Васильевича, - рассказывает главный художник Екатеринбург Дмитрий Фогель. - Его работа вызвала активные обсуждения и даже спор. Людям не нравилось, что в скульптуре отражено много сюжетов, связанных с войной. Пришлось видоизменить макет. Изначально планировалось отразить в работе около 15 узнаваемых исторических лиц, но в процессе мы пришли к тому, что нужно сделать собирательные образы людей, которые внесли вклад в развитие города. Это и солдат, и инженер, который ставит завод, и революционер, и литейщик.

По словам Дмитрия Фогеля, образы на макете приходилось переделывать несколько раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горельеф, который уже стоит на Плотинке сейчас был установлен 40 лет назад. На нем отражены разные вехи в истории и становлении России и Екатеринбурга. Символично, что именно Константин Грюнберг работал над созданием этого горельефа. И теперь, спустя 40 лет, он представит его продолжение.

По словам скульптора, горельеф планируется создать высотой 5 метров и весом более 40 тонн. Монумент будет выполнен не только из гипса и глины, но и отлит из металла. К основным работам скульптор планирует приступить весной этого года.

В своей мастерской Константин Грюнберг работает над созданием памятников и скульптур уже больше 30 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Все эти годы я мечтал продолжить свою работу над горельефом. Мне было важно отразить значимые моменты в истории Урала, потому что я патриот, - говорит скульптор. - Когда меня выбрали автором горельефа, наши архитекторы предложили переделать мой первый эскиз, расширить круг образов, представленных на скульптуре. Я и расширил, и даже вставил сбитого летчика Пауэрса, Жукова. Потом мне сказали отказаться от конкретных образов. Мы отказались, и я снова переделал работу. А из третьего варианта были убраны образ женщины с ребенком войны. Пришлось все утверждать с заказчиками, с главными архитекторами.

Горельеф будет планируется выполнить из металла и весить он будет больше 40 тонн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все эти модели автор работы готовил и утверждал в течение двух лет. Образы, отраженные в горельефе меняли около десяти раз. Впрочем, и это еще не окончательный вариант. Так на вопрос «Комсомолки» о том, почему в горельефе нет женских образов, Константин Васильевич задорно ответил, что они еще могут появиться.

- Вот этого удара я ждал давно, что кто-нибудь меня об этом обязательно спросит. Я все-таки планирую сделать женский образ возьму одного мужика и переделаю. Я же автор. Я сделаю красивую женщину средних лет, не молоденькую и не старенькую. Думаю, я обязательно придумаю ей интересный образ.

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