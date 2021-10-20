Дороги приведут к нормативу за три года

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков рассказал, получится ли сдать кольцевую раньше срока, и сообщил, когда большинство дорог будут приведены к нормативу. Комментируя ремонтную кампанию 2021 года, Василий Старков уточнил, что к этому дню работа по укладке верхних слоев асфальта на дорогах завершена на 90%. Решение этой задачи находится в приоритете. И причины понятны. Сильная «метеозависимость».

- Хотя за окном еще солнце, мы прекрасно понимаем, что еще чуть-чуть - и полетит снег. Но могу заверить всех горожан: ремонт на многих объектах идет с опережением графика. Все намеченные планы будут выполнены, - пообещал Василий Старков.

ОЦЕНКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Глава министерства подчерк-нул, что в Свердловской области - речь в первую очередь про Екатеринбург - активно выполняется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД).

Объем поддержки от федерального центра, полученный областью в этом году, Василий Старков назвал «беспрецедентным». В общей сложности на БКД в этом году выделили 10 миллиардов рублей. При этом 7,3 - деньги из федеральной казны.

- Рост финансирования связан с тем, что нам удается выполнять все показатели нацпроекта быстрее, чем нужно. Посудите сами: если бы мы проваливались по каким-то моментам, то кто стал бы выделять нам дополнительные деньги? - сказал Василий Старков. - Мы видим реакцию пользователей: автомобилисты отмечают положительную динамику. Если еще несколько лет назад каждый второй местный житель выражал мнение, что с дорогами «все плохо», то сейчас ситуация кардинально изменилась. Федеральный центр это тоже понимает, поэтому охотно идет нам на помощь.

По словам Василия Старкова, сейчас продолжается реализация важных проектов как для Екатеринбурга, так и для всей Нижнетагильской агломерации. Например, полным ходом идет реконструкция Макаровского моста, также ведется работа над созданием развязки у концерна «Калина» (переулок Базовый - улица Комсомольская - Сибирский тракт). А в следующем году планируется открыть мост через Нижнетагильский пруд.

- Кроме того, по поручению губернатора Евгения Куйвашева, мы подключились к решению еще одной довольно важной задачи - к созданию скоростной трассы Казань - Екатеринбург, - добавил министр транспорта. - Мы смогли обеспечить заход группы изыскателей ГК «Автодор» на участок дороги от Ачита до Дюртюлей.

Дороги приведут к нормативу за три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области напомнил, что в феврале 2021 года ход работ на III пусковом комплексе южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги оценил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Вот что тогда сказал вице-премьер: «В прошлом году по поручению президента Владимира Владимировича Путина мы дали дополнительное финансирование - 2 миллиарда рублей. И видим, что подрядчик под руководством региональных властей организовал работу. Видим хороший темп, видим возможность закончить работу раньше срока. Мы рассмотрим обращение региона о выделении дополнительного финансирования, о сдвижке имеющегося финансирования опережающим темпом. Я надеюсь, мы эту задачу решим, и дорога, которая запланирована была по контракту только к 2025 году - весь участок, будет построена раньше: один этап к 2022 году и один этап в 2023 году».

В разговоре с «Комсомолкой» Василий Старков подтвердил планы завершить работу на ЕКАД досрочно.

- Даже не сомневаемся в этом, - заявил он. - Мы уже выходим на финишную прямую.

Дороги приведут к нормативу за три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

И МОСТЫ ТОЖЕ

В то же время в министерстве признают, что работы впереди еще много. Сейчас доля региональных дорог, приведенных к нормативу, в Свердловской области чуть больше 50%. Задача заключается в том, чтобы к 2024 году повысить этот показатель на опорной сети до 85%.

- Мы рассчитываем, что нам удастся получить поддержку в размере 10 миллиардов рублей. В случае выделения этого финансирования задача должна быть реализована. 85% дорог, приведенных к нормативу, - это серьезный и хороший уровень, который позволит безопасно и комфортно эксплуатировать улично-дорожную сеть, - уверен министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Впрочем, одними автомобильными дорогами работа не ограничивается. Василий Старков сообщил, что в ближайшие три года самое пристальное внимание планируется уделить мостам. На то, чтобы привести их в порядок, правительство Свердловской области намерено привлечь около 7 миллиардов рублей.

- Сейчас мы проводим мониторинг состояния всех мостов, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. - Мостами давно пора заняться, некоторым из них срочно требуется ремонт. Ведь не будет переправы - и десятки километров автодорог окажутся бесполезными.

Любопытный факт: отремонтировать один из мостов (через реку Сосьву) правительству Свердловской области поможет компания «Транснефть-Сибирь».

- Мы давно взаимодействуем с этой компанией по поручению губернатора. Совет директоров АО «Транснефть-Сибирь» утвердил возможность пожертвовать на развитие транспортной инфраструктуры практически 300 миллионов рублей, - сообщил министр транспорта. - На мой взгляд, это очень хороший пример партнерства между властью и бизнесом. Хотим, чтобы таких проектов было больше. Все-таки это логично, чтобы крупные пользователи дорог участвовали в их восстановлении.

Василий Старков добавил, что ремонт мостов - это одна из главных задач на следующий год. При этом темпы работ на автодорогах правительство региона также снижать не планирует.

- Пандемия COVID-19 оказывает влияние на все сферы нашей жизни, однако в дорожном фонде уменьшений мы не наблюдаем. Все будет зависеть от нас самих - от того, как мы выстроим свою работу с федеральным центром, - резюмировал министр.

Дороги приведут к нормативу за три года

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков рассказал, получится ли сдать кольцевую раньше срока, и сообщил, когда большинство дорог будут приведены к нормативу.

Дороги приведут к нормативу за три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что делать с подорожанием строительных материалов?

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области также прокомментировал вопрос о том, может ли подорожание строительных материалов изменить сумму в государственных контрактах с подрядными организациями.

- Ряд материалов действительно подорожал. Однако необоснованного роста стоимости уже заключенных госконтрактов мы не допустим. 80% материалов имеют, я бы так сказал, местное происхождение. Например, у большинства крупных подрядчиков есть свои карьеры, а также заготовлены свои битумные материалы, - объяснил ситуацию Василий Старков. - Если кто-то все-таки не сможет выполнить свои обязательства именно из-за подорожания материалов, то каждый такой случай будет рассмотрен отдельно. В некоторых ситуациях есть возможность увеличения до 30%, но, повторюсь, сделать это можно только в соответствии с законом. К слову, на данный момент в министерстве транспорта нет ни одной заявки, причиной для которой стало бы подорожание материалов.

А в это время

Ситуация с метро пока стоит на стопе. Вопрос со строительством второй линии метрополитена находится в стадии обсуждения.

- Я бы пока не обсуждал этот вопрос, - признался министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. - Дело в том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что сейчас рассматриваются разные варианты - это и наземное метро, и городская электричка. Однако вопрос именно со второй линией подземки пока стоит на стопе.

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