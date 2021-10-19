«QR-коды это фуфло! Вытаскивайте из автобусов антимасочников!»: депутат Гордумы Екатеринбурга призвал ужесточить антиковидный режим

Александр Колесников отметил, что QR-коды, в отличие от медкнижек уже подделывают. Фото: кадр с трансляции заседания екатеринбургской Городской Думы

В Гордуме Екатеринбурга сегодня обсуждали, как идет борьба с коронавирусом в столице Урала. Оказалось, что темпы вакцинации низкие, многие люди по-прежнему не носят маски в общественных местах, а работодатели не спешат отправлять домой сотрудников, у которых появились признаки болезни. Об этой ситуации по итогам заседания очень ярко высказался с трибуны депутат Александр Колесников. В частности, он раскритиковал введение системы QR-кодов. Их получают после вакцинации. Начиная с 25 октября без предъявления такого кода нельзя будет попасть в COVID-free зоны.

- Уважаемые товарищи, не понимаю причем здесь QR-код? Он гарантирует что ты не болеешь что ли? QR-код говорит, что ты рискнул и укололся, - сказал Александр Колесников на заседании. - Вот у меня нет QR-кода, хотя я укололся. Я прихожу в спортзал, я один в маске занимаюсь. А у тебя QR-код есть? (спрашивает сотрудник зала, - Прим. Ред.) Я плечо показываю с прививкой.

Александр Колесников отметил, что личная медкнижка, подтверждающая вакцинацию печатями и подписями, более надежна, чем QR-код.

- Подделать ее - тюрьма. А QR-коды уже подделывают и продают. Мне уже предложения поступали. QR-коды это фуфло! - отметил депутат.

Другой проблемой Александр Колесников назвал легкомыслие, с которым привитые горожане относятся к антиковидным мерам.

- К чему мы сейчас пришли? У нас прививки стали антимерой. Человек укололся, радостно снимает маску ходит, всех заражает, - сказал депутат. - У нас любое благое начинание сводится не знаю к чему. Сейчас все кинулись выполнять план по освоению вакцины. А остальные то меры почему не соблюдаете? Масочный режим и дистанцию никто не отменял! Я общаюсь с чернобыльцами. Эту маску в 1986 году они называли лепесток. Она им жизни спасла.

Депутат Александр Колесников призвал вводить более жесткие меры, чтобы горожане стали соблюдать санитарные меры предосторожности.

- Хватит с населением заигрывать. Зажимать надо, порядок наводить! - сказал депутат. - Забываем поговорку «Куда солдата не целуй, все равно попадешь... между ягодичных мышц». Надо принимать жесткие меры. Что уговаривать? Штрафуйте, наказывайте, вытаскивайте из автобусов антимасочников. Сколько можно это терпеть?

Александр Колесников заявил, что подготовил предложение к губернатору Свердловской области и мэру Екатеринбурга - рассмотреть введение строгих карантинных мер. Среди них, например, патрулирование общественных пространств силами Росгвардии и полиции, чтобы пресекать большие скопления отдыхающих, ужесточение масочного режима в общественном транспорте и введение всеобщего массового тестирования среди школьников.

Добавим, что ежесуточно в Свердловской области регистрируется почти 600 новых случаев коронавируса. Во вторник, например, было зафиксировано 594 заболевших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор рассказал, где чаще всего заражаются коронавирусом жители Свердловской области

Рабочие места - на первом месте (Подробнее)