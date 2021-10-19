Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 19 октября 2021 года

Макси и прививки - вот чем защищают уральцев от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 594 случаев заражения коронавирусом, из которых 127 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Волчанске, Карпинске, Невьянске, Реже, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Полевском, Ревде и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших граждан на Среднем Урале с начала пандемии составляет 149 502 случая заражения инфекцией, из них 136 566 человек полностью справились с инфекцией.

Состояние 1015 пациентов оценивается как тяжелое, 575 из них размещены в палатах реанимации, 459 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от коронавируса погибли еще 39 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 086 человек.

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