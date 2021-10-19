В Екатеринбурге привитые от COVID-19 студенты пожаловались, что их закрыли на карантин в общежитии

Студентов екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа закрыли на самоизоляцию в общежитии по адресу Ленина № 91. Фото: сервис Яндекс.Карты

Студентов екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа закрыли на самоизоляцию в общежитии по адресу Ленина № 91. У многих из них есть сертификат о вакцинации, но учащимся все равно запретили покидать здание. Им запретили выходить даже в магазин за продуктами. В свою очередь, руководство общежития посоветовало студентам заказывать доставку еды. Об этом сообщили подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург».

Ограничения распространились только на одно крыло второго этажа, остальные студенты спокойно могут покинуть общежитие.

- На втором этаже девочка заболела ковидом. Она уехала лечиться домой, а половину второго этажа изолировали. Их реально не выпускают. Там держат даже тех, кто прививку сделал. У нас везде в общежитии камеры стоят, а в самой зоне изоляции теперь красно-белая лента и стол, на нем лежат какие-то бланки и градусник, - рассказывает «КП-Екатеринбург» один из студентов.

Руководство общежития по адресу Ленина № 91 поясняет, что эти предписания по изоляции студентов они получили от Роспотребнадзора. Приказ ведомства действителен до 21 октября. Список необходимых продуктов студенты составляют своим друзьям или сотрудникам общежития. К тому же, некоторые учащиеся уже уехали домой.

Ограничительные ленты уже сняли и студенты возвращаются домой. Фото: Диана Шарапова

- Студенты на дистанционном обучении. 8 октября, на втором этаже общежития одна девочка заболела ковидом. Она уехала домой. В пятницу вечером пришло предписание Роспотребнадзора о том, что в крыле второго этажа общежития, где проживала заболевшая, нужно обеспечить изоляцию. Также в предписании сказано, что необходимо организовать доставку питания, обеспечить медицинское наблюдение, - объясняет «КП»-Екатеринбург заведующая общежитием Светлана Шмелева. – Мы вчера повесили ограничительную ленту, потому что вынуждены были это сделать. Закрыто только то крыло, в котором жили контактные по ковиду. В самом блоке проживает 42 человека. Многие уже домой уехали. Осталось в изоляции примерно 10 - 13 человек. Вчера врач приходил к ним. Все девочки чувствуют себя хорошо. В связи с ковидом, это первый такой случай, -

Студенты сообщили, что их уже отпускают домой.

Напомним, что в Екатеринбурге из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом на дистанционное обучение отправили 207 классов и 135 групп в детских садах.