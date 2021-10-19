Роспотребнадзор рассказал, где чаще всего заражаются коронавирусом жители Свердловской области

Распространению болезни способствует низкая иммунизация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом на Среднем Урале остается неблагополучной. Это отметили сотрудники Роспотребнадзора на заседании городской Думы Екатеринбурга. Так, по региону на 18 октября зарегистрировано уже 148 тысяч 908 случаев коронавируса. При этом 42% всех заболевших - жители Екатеринбурга.

В связи с этим санитарные врачи провели исследование и выяснили, где чаще всех подхватывают COVID-19 жители Свердловской области.

- При сборе эпиданамнеза медики устанавливают вероятные места заражения, - прокомментировала Елена Потапкина, начальник Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - На первом месте – места жительства. Там заразились 19,7% людей. Заражение по месту работы или учебы зарегистрировано в 18,4% случаев. В предприятиях торговли - 15,5%. В общественном транспорте 17,8%.

Среди причин, почему коронавирус так легко передается от человека к человеку в Роспотребнадзоре называются низкую иммунизацию - люди по-прежнему не очень охотно идут делать прививку от коронавируса. Также на высокую заболеваемость влияет отсутствие привычки носить защитную маску, несвоевременная изоляция заболевших и тот факт, что многие работодатели допускают к работе сотрудников с признаками инфекционного заболевания.