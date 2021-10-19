Больницам Свердловской области передали машины скорой помощи

Машины протестировали медицинские работники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром, 19 октября, у здания Госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Карлов передали главврачам 19 медицинских учреждений ключи от автомобилей скорой помощи.

Ключи от автомобилей раздали 19 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Машины были переданы практически во все муниципалитеты региона. Здесь и Северный управленческий округ, и Восточный управленческий округ, и Екатеринбург, - рассказывает Павел Креков. - Автомобили были переданы в рамках реализации федеральной программы модернизации медицинского звена. Одно из направлений этой программы - это поставки автотранспорта.

Павел Креков лично осмотрел автомобили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также, по словам заместителя губернатора, эта программа включает в себя ремонты поликлиник, обновление материальной базы, связанной с оборудованием: аппараты УЗИ, компьютерные томографы и другое медицинское оборудование.

Автомобили скорой помощи разъедутся по всей области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все автомобили оснащены современным оборудованием Фото: Алексей БУЛАТОВ

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