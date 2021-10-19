Аркадий Аксёнов заявил, что не хотел убивать жену Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела жителя Волчанска Аркадия Аксенова. Мужчине грозит срок за поджог собственного дома, в результате которого погибла его жена, а также едва не скончалась теща и маленький сын.

В роковой день к Аксенову приехала в гости мать супруги. Завязалась ссора, глава семьи стал спорить с родственницей. В пылу распрей жена Аркадия стала защищать свою маму, что лишь разозлило уральца. Аксенов разлил в доме горючую жидкость, а затем поджег ее через горящую бересту. Здание моментально окутало пламя.

- Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, закидывая пламя снегом. В момент ЧП ребенок находился в дальней комнате. Ранее семья в поле зрение ОВД не попадала. Надышавшегося едкого дыма мальчика в тяжелом состоянии доставили на вертолете в Екатеринбургскую детскую больницу № 9 для оказания более квалифицированной медицинской помощи, - пояснил пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых.

Дом Аркадия сгорел за несколько минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На Аркадия завели уголовное дело по статье «Убийство» «Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом», а также «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»

ХОТЕЛ ЛИШЬ НАПУГАТЬ

У Аркадия Аксенова трое детей, на момент преступления он был безработным. Вину он признал частично. В день пожара в доме находился его 10-летний сын.

Как выяснилось, поджигатель 10 месяцев провёл в больнице, после чего его отправили в СИЗО.

- Убивать я никого не хотел! Дом сжигать тоже. Мы его с женой ремонтировали. Поджег совершил случайно. Все вспыхнуло от одной искры. Я лишь хотел напугать Елену Антоновну. Мы постоянно ссорились. Злого умысла не было, - заявил Аркадий Аксёнов.

Ущерб от действий уроженца Тавда оценили на 450 тысяч рублей. Но сам он не согласен с такой суммой. Считает, что дом можно восстановить за меньшие деньги.

- 23 ноября у Аксенова и его тещи Вилковой, на почве давней ссоры, возник конфликт, - пояснил государственный обвинитель. - У Аксёнова возник преступный умысел на убийство двух женщин. Действуя, с особой жестокостью, он вышел в гараж за канистрой бензина АИ-92. Затем облил дом жидкостью и поджег зажигалкой. Огонь распространился на кухню. Аксёнова пыталась забрать сына из комнаты, но Аксёнов толкнул ее в подпол. В результате пожара Вилкова получила ожоги лица и шеи. Аксёнов получил ожоги 70-80% тела. Жена Аксенова скончалась 29 ноября в больнице.

Свидетели давали показания через видеосвязь Фото: Олег ГАЛИМОВ

ЗАДЫХАЙСЯ!

Теща подсудимого Елена Вилкова, а также пожарные, работавшие на месте ЧП, давали показания через видеосвязь из суда Краснотурьинска.

- В тот день поступило сообщение о пожаре на улице Максима Горького в Волчанске, - рассказал начальник караула пожарной части Роман Рассохин. - По прибытию открытого горения не было. Поступила информация, что в доме есть дети. В дальней комнате был обнаружен ребёнок без сознания. Вынес его на улицу, передал скорой помощи. Вернулся обратно, но больше никого не обнаружили.

Кроме этого были зачитаны более ранние показания пожарного. На допросе Роман Рассохин пояснял, что пламя было под потолок. В горящем доме он нашёл мужчину, который признался, что совершил поджог.

Выжившая в пожаре женщина в мельчайших подробностях рассказала о событиях прошлого ноября.

- В половине первого дня я пришла к ним в гости. Ирина (дочь) встретила меня. Сказала «мамочка проходи к столу». Аксенов меня увидел и сказал «ты чего приперлась?». Ирина вступилась за меня. Он ушёл за канистрой бензина. Облил всю кухню бензином. Я побежала в комнату к внуку, но он толкнул меня в подпол. Сказал «Задыхайся!». Я стала кричать. Потом Ирина сказала, что Аксёнов закрыл двери на замок. Потом я выбралась и меня через окно вытащил пожарный. Я вся обгорела: руки, лицо, шея! - рассказала теща подсудимого.

Аркадию Аксенову грозит пожизненный срок. Дети теперь живут с его сестрой в Тавде.

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