Свердловские школьники разыграли «Кубок УГМК» по быстрым шахматам

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В Верхней Пышме мальчики и девочки в возрастных группах до 10 и до 13 лет разыграли «Кубок УГМК» по быстрым шахматам.

В состязаниях приняли участие 180 школьников из 17 городов Свердловской области: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Верхней Салды, Кушвы, Ревды, Режа, Первоуральска, Краснотурьинска, Алапаевска, Арамиля, Кировграда, Невьянска, Серова, Заречного, Среднеуральска и Верхней Пышмы.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Быстрые шахматы, или рапид, отличаются от классических ограничением времени на обдумывание ходов – от 10 до 60 минут. Поэтому противникам приходится не только думать о том, как сыграть, но и демонстрировать быстроту реакции, а также стрессоустойчивость. В турнире на Кубок УГМК участникам давалось не более 10 минут плюс 5 секунд.

«Шахматы популярный вид спорта, а в Свердловской области шахматы развиваются гигантскими шагами, и сегодня у нас есть результаты международного уровня. Но это вершина айсберга: платформа успеха – это вот такие турниры, как проводимый сейчас, – отметил исполняющий обязанности Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Сергей Набоких. – Соревнования впервые проводятся в таком замечательном месте как Кванториум – центре разума и логики, в котором есть все необходимое для шахмат. Надо отдать должное УГМК, которая всегда поддерживала различные виды спорта, и шахматы в том числе, и сегодня в Верхней Пышме удалось собрать сильнейших юных шахматистов Свердловской области».

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

«Сегодняшний турнир посвящен дню рождения Уральской горно-металлургической компании, – подчеркнула заместитель директора по персоналу и общим вопросам УГМК Вера Закопайлова. – Шахматы замечательный вид сорта, но помимо него наша компания поддерживает и настольный теннис, и самбо, и хоккей, и баскетбол. Почему мы этим занимаемся? Потому что дети – наше будущее, а спорт – это здоровье. Мы хотим, чтобы наши дети были здоровы и счастливы. Мы надеемся, что юным участникам шахматного турнира все у нас понравится, и они еще не раз приедут в Верхнюю Пышму, чтобы продемонстрировать возросшее мастерство и порадовать своими успехами».

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

«Сегодня проводится рейтинговый турнир, по его итогам участникам будут присвоены разряды, поэтому соревнованиям предшествовал жесткий отбор, и из 290 заявок было удовлетворено только 180. Так что здесь играют, несмотря на юный возраст, настоящие профессионалы», - рассказал директор Уральской шахматной Академии, вице-президент, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.

В ходе упорных поединков среди девочек в категории до 10 лет третье место заняла Алеся Левенских (Екатеринбург), на втором – Маша Клещева (Верхняя Салда), а лучшей из участниц стала Глафира Литвинкова (Екатеринбург). Среди мальчиков до 10 лет весь пьедестал почета заняли ребята из Екатеринбурга: бронзу завоевал Гриша Латыпов, серебро – Саша Ерофеев и золото – Ваня Голиков.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Среди более старших участников, до 13 лет, лучшими из девочек стали Настя Крылова (Екатеринбург), занявшая третье место в турнирной таблице, второе досталось в упорной борьбе ее землячке Ульяне Мелкозеровой, а первое – Каролине Коняхиной из Ревды. Среди мальчиков победителями стали Иван Кропачев (Екатеринбург) – третье место, Егор Гордеев (Первоуральск) – второе место и Прохор Москвинов (Екатеринбург) – первое место.

Победители и призеры турнира награждены кубками, медалями, денежными призами и памятными подарками.