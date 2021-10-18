Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 18 октября 2021 года

Нагрузка на медиков по-прежнему огромная Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по данным на 18 октября 2021 года официально подтверждено еще 595 случаев заражения коронавируса, из которых только 91 случай приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Бисерти, Ирбита, Серова, Волчанска, Дегтярска, Березовского, Качканара, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших на Среднем Урале с начала пандемии – 148 908 человек, из которых 136 154 человека полностью справились с инфекцией. За сутки из больниц выписали 409 человек.

По словам медиков, сейчас состояние 978 пациентов сейчас оценивается как тяжелое, 558 из них размещены в палатах реанимации, 457 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от COVID-19 скончались еще 37 жителей региона. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 047 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Павел Креков объяснил, почему рестораны и кафе не вошла в список зон, свободных от ковида. Заместитель губернатора Свердловской области заявил, что этот список расширят (подробнее)

Зам губернатора Павел Креков: Обязательная вакцинация коснется медицинских работников и сотрудников музеев. Сейчас этот вопрос прорабатывают на уровне Главного санитарного врача Свердловской области (подробнее)

Павел Креков: вводить локдаун в Свердловской области не планируем. Ситуация с коронавирусом в регионе остается очень напряженной (подробнее)

Зам губернатора Павел Креков: список зон, свободных от ковида, будет расширяться до декабря. На первом этапе выбраны учреждения с наибольшим процентом вакцинированных граждан (подробнее)