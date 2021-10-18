Изначально все думали, что девушка утонула в ванне. Фото: предоставлено родственниками / СУ СКР по Свердловской области

Предполагаемого убийцу 21-летней екатеринбурженки Анастасии Гадировой арестовали всего на 17 дней. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда, где избирали меру пресечения.

На поимку преступника ушло почти три месяца. 25 июля Анастасия была найдена мертвой в собственной квартире на улице Павла Шаманова. В тот день ее бабушка попросила знакомого проверить внучку, женщина почувствовала неладное, так как не могла дозвониться до нее. Мужчина нашел тело в ванной, но все было замаскировано под несчастный случай.

23-летнего парня нашли в Челябинске. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Следственном комитете не раскрывают более детальных подробностей. Известно лишь, что Анастасия была задушена в ходе ссоры, а убийца скрывался в Челябинске. Дошло до того, что он залез в шкаф, когда в квартиру его подруги наведались сыщики уголовного розыска.

- Бадретдинов В.А арестован на 17 суток до 23 октября, - пояснили «КП» в суде.

По словам адвоката Сергея Колосовского, в таком сроке ареста нет ничего удивительного. Вероятно, содержание под стражей будет продлено в ближайшем будущем.

- В соответствии с законом, все следственные действия должны быть произведены в период срока следствия, который исчисляется, по общему правилу, месяцами, - объясняет Сергей Колосовский. - Соответственно, действие меры пресечения должно устанавливаться также в пределах срока следствия. Есть одно исключение, связанное с направлением дела в суд, но этот случай мы сейчас не рассматриваем. В нашем же случае, вероятно, срок следствия истекал 25 октября. Соответственно, суд установил срок содержания под стражей до этой даты, что не лишает следователя возможности продлить срок следствия и, соответственно, после этого обратиться в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. Совершенно обычная ситуация, нет повода для беспокойства.

Труп Анастасии нашел знакомый ее бабушки. Фото: предоставлено родственниками

Обвиняемому в убийстве Анастасии Гадировой грозит до 15 лет лишения свободы. Выйти на след душегуба помогла база отпечатков пальцев. 23-летний парень ранее судим за кражи.