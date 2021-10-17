Главный тренер «Урала» раскритиковал работу арбитров на матче с ЦСКА

Игорь Шалимов резко высказался о судействе на матче. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 17 октября, состоялась встреча футбольных клубов «Урал» и ЦСКА. Она закончилась победой столичного клуба со счетом 0:1. После матча главный тренер «Урала» в беседе с журналистами раскритиковал работу арбитров.

- Обидное поражение. Я давно не говорил про судейство. Но если главного арбитра зовут к монитору, то невозможно не дать пенальти, - говорит Игорь Шалимов, главный тренер «Урала». - Игрок ЦСКА хотел сыграть головой, но мяч ему попал в руку. Была хорошая подача, могли завершить этот эпизод. Мы рассчитывали на стандарты, работали над этим. Судья, когда мы спросили у него про этот эпизод, сказал, что там рука находилась в естественном положении, пенальти не было. Что было естественно? То, что не дали одиннадцатиметровый, или что?

Игра проходила в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игорь Шалимов отметил, что если бы пенальти арбитры засчитали, тогда у «Урала» была бы возможность выиграть, или хотя бы сыграть вничью.

- Не естественное положение рук было только в матче «Краснодар» - ЦСКА, когда действительно была игра рукой. Но почему-то там не дали пенальти. Я вообще не понимаю. Тогда вообще пенальти не надо давать, раз у нас всё естественно! - сказал Игорь Шалимов. - В раздевалке было эмоционально. Наша команда проиграла, но что говорить ребятам?

Матч закончился со счетом 0:1 в пользу ЦСКА. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фоторепортаж с матча "Урал" - "ЦСКА" смотрите здесь