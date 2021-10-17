590 новых случаев: В Свердловской области очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом

125 новых случаев заражения зарегистрировано в Екатеринбурге. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Среднем Урале побит очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Сегодня медики зарегистрировали 590 новых случаев заражения за сутки. Из этого количества 125 приходится на Екатеринбург.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 148 312, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью.

В больницах прямо сейчас лежит 959 человек в тяжелом состоянии. Из них 563 положили в реанимацию. 456 подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 8 036, - добавляют в оперативном штабе. - Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

В субботу было зарегистрировано 583 новых случая заболевания, в пятницу - 573.