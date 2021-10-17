Ми-ми-ми года: ГУФСИН показали, как завтракают щенята, которые будут охранять уральские колонии

Щенкам чуть больше двух месяцев. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Кандидат на звание «Ми-ми-ми года» - ролик, снятый сотрудниками племенного питомника под Первоуральском. Он находится в деревне Старые Решеты. Там выращивают служебных собак, которые будут охранять уральские колонии.

Грозными, большими и сильными они станут через пару лет. А пока это просто маленькие пушистые щеночки, которые забавно гавкают и машут хвостиками, сидя в своих вольерах. Роликом о том, как эти щеночки завтракают, сотрудники питомника решили покорить Интернет. И это у них вполне получилось. На видео запечатлены малыши, которые родились чуть больше двух месяцев назад.

- В племенном питомнике служебного собаководства получают щенков немецкой овчарки, среднеазиатской овчарки и бельгийской овчарки Малинуа, - рассказывают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - На 5 августа получено от служебных собак 26 щенков, по плану на год - 30 голов. Сейчас здесь содержится 17 щенков немецкой овчарки.

Официальные данные это, конечно, интересно, но вы только посмотрите как щенята умилительно гавкают, когда видят, что сотрудники питомника пришли к ним, чтобы покормить, и как стоят на задних лапках пушистики, которые ждут своей очереди в вольерах.