В Асбесте в пожаре погибли четыре человека

Огонь быстро охватил дом, но на соседние не успел перекинуться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу вечером в Асбесте загорелся частный жилой дом на улице Свердлова. К месту ЧП выезжали две пожарные машины и восемь спасателей МЧС.

- На площади в 70 квадратных метров сгорело нежилое заброшенное строение, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - При разборе сгоревших конструкций обнаружены тела четверых погибших без определенного места жительства.

Впоследствии сыщики выяснили, что как минимум один из погибших, 48-летний мужчина, все-таки был хозяином дома. Ранее он отбывал наказание за грабеж.

- Вторым погибшим оказался 63-летний мужчина, ранее судимый за кражи. Третий - 47-летний мужчина, судимый за причинение вреда здоровью в текущем году, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Четвертой погибшей оказалась 39-летняя женщина также хорошо знакомая с пенитенциарной системой в связи с совершением краж в 2017 и 2019 годах. Спастись люди не смогли, возможно, по причине злоупотребления алкоголем.

После случившегося сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Следственным комитетом совместно с МЧС и полицией выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе, очаг и причина возгорания.

По одной из версий, пожар начался из-за короткого замыкания в районе крыльца дома.