Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 16 октября 2021 года

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области остается очень сложной Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 583 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых только 86 приходятся на уральскую столицу.

Остальные случаи заражения COVID-19 приходятся на жителей Верхотурья, Камышлова, Дегтярска, Полевского, Серова, Кировграда, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и других населенных пунктов.

Общее число заболевших граждан COVID-19 на Среднем Урале по состоянию на 16 октября 2021 года составляет 147 722 человека, из которых 135 332 человека полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из больниц выписали 425 человек.

Медики оценивают состояние 966 человек как тяжелое, 548 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 432 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 38 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 973 человека.