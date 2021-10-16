Школьники переименовали учебные учреждения Екатеринбурга на картах Google

Школы Екатеринбурга получили новые имена. Фото: сервис Яндекс.Карты

У школьников Екатеринбурга – новая мода, они массово переименовывают учебные учреждения города на электронных картах Google в интернете.

Фото: карты Google

Десятки школ уральской столицы получили на картах новые забавные имена. Так, например, на карте несколько учебных заведений посвятили мишке Фредди в честь популярной компьютерной игры.

Фото: карты Google

Есть и множество других забавных названий – школа № 171 на ВИЗе стала «Школой для гулей», а лицей №109 в Юго-Западном микрорайоне – лицеем имени Кэйи (игровой персонаж). А школа №197 на Ботанике «захвачена Соу Хиери».

Фото: карты Google

В настройках карт Google информацию об учреждении может поправить любой пользователь, однако внести окончательные изменения на картах могут только редакторы.