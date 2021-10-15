«Как в бреду был»: На Урале вторую неделю ищут мужчину, который загадочно пропал в день рождения дочери

Странности с Александром начались за полгода до его исчезновения. Фото: предоставлено супругой мужчины

В поселке Мартюш, под Каменском-Уральским больше двух недель волонтеры и полиция ищут 36-летнего Александра Резвых. Мужчина ушел из дома утром, 28 сентября и не вернулся. В этот день у дочери Александра был день рождения.

МУЖ НАЧАЛ МЕНЯТЬСЯ ПОЛГОДА НАЗАД

Юлия и Александр Резвых женаты 13 лет. У них две дочери в возрасте 9 и 14 лет. Сейчас семья ждет третьего ребенка - Юлия находится на седьмом месяце беременности. По словам супруги странности с Александром начались за полгода до его исчезновения. Он как-то резко пристрастился к здоровому образу жизни: стал избирательным в еде, бросил курить. А за неделю до пропажи и вовсе вел себя необычно.

- Знаете, человек был как бы на грани, то в себе, то не в себе. Как в бреду был, мысли путались. То ли в унынии, то ли в депрессии. Ему постоянно хотелось измениться, - поделилась Юлия. – Он то с детьми сидел, то книжки читал.

Кредитов и долгов у семьи Резвых нет. Александр работал на вахте. Накануне своего исчезновения он должен был поехать на работу в Челябинскую область. 27 сентября его коллеги звонили ему на мобильный телефон, но он не отвечал на звонки, никуда не поехал и остался дома.

Александр работал на вахте, кредитов не брал. Фото: предоставлено супругой мужчины

ИСЧЕЗ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДОЧЕРИ

28 сентября, у младшей дочери был день рождения. Девочке исполнилось 9 лет. Юлия и Александр планировали после школы забрать детей и поехать за подарком маленькой имениннице. К 8:00 утра отец отвел детей в школу. После этого он вернулся домой. Около 10:00 мужчина забрал документы, взял ключи от машины и вышел из дома.

- Саша взял с собой полный пакет документов: паспорт, полис, права. Взял с собой ключи от машины, закрыл ее. Машина сейчас стоит возле дома, - вздыхает Юлия.

Юлия ждала супруга, но он так и не вернулся. Поэтому младшую дочь после школы она встретила сама. Юлия стала звонить мужу в 14:00. Он не брал трубку.

- Старшая дочь пришла из школы. Мы накрыли праздничный стол и ждали папу. Я предложила начать, но дочка отказалась и настаивала на том, чтобы дождаться отца. Без него она не хотела праздновать, - рассказывает жена пропавшего.

В 19:00 Юлия все еще не могла дозвониться до мужа. Но домой он так и не вернулся.

- На следующий день я пошла проверять машину. Муж оставил в ней свои телефоны. На переднем сидении. Я даже не могла предположить никогда, что мой муж уйдет и не вернется, - уверяет Юлия. – В тот же день я подала заявление в полицию.

Фото: предоставлено поисковым отрядом "Лиза Алерт"

НИ ЕДИНОЙ ЗАЦЕПКИ

Сейчас мужчину ищут волонтеры и полиция, Юлия расклеила по городу объявления. Машину пришлось вскрывать. Из нее достали телефоны Александра и передали следователям. Мужчина ни с кем не созванивался в последнее время. Игнорировал рабочие звонки, вызовы от друзей.

- С детьми отец разговаривал накануне о школе и учебе. Дети, наверное, не понимают всей серьезности ситуации. Вообще о Саше ничего неизвестно. Как так получилось? Я даже не верю в такое. Ничего нигде не найдено. Ни единой зацепки. Столько информации распространяли. Никто его не видел, он ни к кому не приходил, никуда не заходил, - поделилась переживаниями Юля. - Каждый день мы надеемся его увидеть. Я очень-очень жду новостей о муже. Мне б только знать, хотя б примерно представлять в какую сторону идти. Ищем его, как иголку в стоге сена. Людей, с которыми муж общался, всех опросили. Но никто ничего не знает.

Поиски мужчины продолжаются. Юля просит всех жителей поселка Мартюш и свердловчан помочь ей найти мужа с помощью. Если вы видели Александра в период 28 сентября с 10:30 до 13:00 сообщите об этом в редакцию «Комсомольской правды» по телефону.: +7 (912) 050 91 07