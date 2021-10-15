Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 15 октября 2021 года

Главной защитой от коронавируса остается прививка Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 575 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 134 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Алапаевске, Дегтярске, Красноуфимске, Полевском, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ирбите, Верхней Синячихе и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших граждан в период пандемии на Среднем Урале составляет 147 139 человек, из которых 134 907 – выписаны из больниц. За сутки число уральцев, у которых сняли диагноз, составил 428 человек.

В настоящее время состояние 1002 человек оценивается как тяжелое, 559 из них размещены в палатах реанимации, 459 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 38 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 935 человек.