«Бабье лето» в Екатеринбурге закончится на следующей неделе

Екатерибуржцы могут доставать свои зонты на следующей неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая половина осени в Екатеринбурге прошла довольно типично – похолодание и редкие дожди. Правда, «бабье лето» в этом году выдалось неожиданно поздним и пришлось на конец первой декады октября.

На следующей неделе жителей уральской столицы будут ждать дожди, и даже мокрый снег. По словам Галины Шепоренко, главного уральского синоптика, в Екатеринбург на следующей неделе придет циклон, и сезон хорошей погоды закончится.

- Осадки будут, но не каждый день. Действительно, по прогнозам к 20 числу подходит циклон. Он даст осадки, а после того, как он пройдет, погода улучшится. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега с 20 по 28 октября, однако не все дни подряд, - рассказала Галина Шепоренко «КП-Екатеринбург».

"Бабье лето" в Екатеринбурге закончится 18 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также специалист сказала, что до конца этой недели погода будет довольно теплой.

Сервис «ГИСМЕТЕО Екатеринбург» также предсказывает уральцам дожди. С 19 по 28 октября в Екатеринбурге будут идти дожди, сохранится пасмурная погода. Столбики термометров будут показывать +3..+9 днем и +1..+6 ночью.

24 октября дождя не будет, а столбик термометра покажет +9 днем и + 5 ночью. Однако, в этот день будет очень ветрено, а максимальная скорость его будет 15 метров в секунду. С 25 по 28 октября пройдут умеренные дожди, и будет пасмурно. Термометры покажут +3.. +5 днем и +1..+4 ночью.