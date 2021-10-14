Опубликован полный список хедлайнеров Ural Music Night 2021

Фестиваль пройдет в формате COVID-free. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы уральской «Ночи музыки» опубликовали полный список хедлайнеров фестиваля. К ранее заявленным артистам добавилась группа IOWA.

- Мы снова споем вместе песню «Ночь пройдет, наступит утро ясное…» вместе с камерным оркестром B-A-C-H и группой IOWA, в особом, только им свойственном стиле, - говорится в сообщении организаторов Ural Music Night.

Акция «Светает» начнется в 02:00 23 октября на сцене КРК «Уралец». Исполнительный директор «Ночи музыки» Наталия Шмелькова отметила, что выбор артиста для этой акции ответственный и сложный процесс.

- Ведь это должен быть настоящий музыкант, создающий атмосферу искреннего счастья, легкости, надежды на светлое будущее, чего нам всем сейчас так не хватает, - заявила она.

Кроме того, в 2021 году на Ural Music Night выступит группа ЛСП. Концерт пройдет на площадке в ДИВСе. А на сцене «Дисколенд» в цирке выступит группа «Мираж».

Также на уральской «Ночи музыки» выступят группа «Каста», Клава Кока, Billy’s Band, Вадим Самойлов, «Запрещенные барабанщики», «КАЗУСКОМА», Ishome, «Тролль гнет ель», MVF Band, «АНДРЕГРАУНД», The BeatBoys, Alligators, «АНОНС», «Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга», Егор Белкин и «Р-Клуб», пианист Борис Березовский, ансамбль казачьей песни «ЛАЗОРЕВЫЙ ЦВЕТОК» и Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай».

В 2021 году попасть на площадки фестиваля можно будет только по специальному браслету. Получить его можно информационных центрах Ural Music Night с 10:00 до 22:00 до 2 октября. При этом нужно будет предъявить паспорт, указать адрес электронной почты и показать QR-код, подтверждающий наличие прививки от коронавируса или антитела. Фестиваль пройдет в формате COVID-free. Адреса инфоцентров:

- ТРЦ «Гринвич», ул. 8 Марта, 46

- ТРЦ «МЕГА», ул. Металлургов, 87

- ТЦ «Алатырь», ул. Малышева, 6

- ТГ «Дирижабль», ул. Академика Шварца, 17/1

- ТЦ «VEER MALL», пр. Космонавтов, 108

- Аэропорт «Кольцово», ул. Бахчиванджи, 1

В день фестиваля, 22 октября, получить браслет можно с 12:00:

- ККТ «Космос», ул. Дзержинского, 2

- КРК «Уралец», ул. Большакова, 90

- Дом офицеров, ул. Первомайская, 27

- Дворец культуры железнодорожников, ул. Челюскинцев, 102

- ДИВС, ул. Василия Ерёмина, 10

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка