«Хотим такие уроки каждый день!»: уральские школьники теперь знают правила газа на зубок

Группа компаний «ГАЗЭКС» уделяет повышенное внимание профилактическим мероприятиям по газовой безопасности. Фото предоставлено пресс-службой «ГАЗЭКС»

Ученики начального звена узнали, что такое природный газ, когда он становится опасным для жизни и в игровой форме изучили главные правила использования бытового газа.

Все школьники получили памятные подарки за активность, а главный сюрприз ждал ребят на улице: к ним приехала машина аварийной службы «ГАЗЭКС». Сотрудники аварийно-спасательной бригады во главе со старшим мастером ЦАДС Алексеем Харловым показали ребятам «начинку» машины и ответили на все вопросы учеников. Самые смелые школьники примерили на себя обмундирование спасателей, рассмотрели инструменты, а с помощью газоанализатора измерили уровень загазованности на площадке школы.

Уроки по газовой безопасности круглогодично проводятся в различных городах Среднего Урала. Фото предоставлено пресс-службой «ГАЗЭКС»

Дети и сотрудники школы рассказали, что им особенно понравилось на уроке. «Первый раз я играла в шарады и показывала, что нужно делать в случае запаха газа. Волновалась, но все получилось, одноклассники угадали», – рассказала ученица 4-го класса Амалия.

«Мне очень понравился урок. Будет, что дома родителям рассказать. Еще мы с друзьями хотим, чтобы такие уроки были каждый день!» – признался четвероклассник Егор.

Главный сюрприз ждал ребят на улице: к ним приехала машина аварийной службы «ГАЗЭКС». Фото предоставлено пресс-службой «ГАЗЭКС»

«Раньше я думал, что хочу быть инженером. Но ведь в компании «ГАЗЭКС» они тоже есть. Поэтому я решил, что буду много учиться и стану газовиком!» – рассказал ученик школы №100 Денис.

«Наша школа совсем новая, она открылась в 2019 году, такой необычный урок газовой безопасности в стенах школы проводится впервые. Мы рады, что детям понравилось, ведь многие из них живут в домах с газом, и это важная и полезная для них информация», – рассказала завуч по учебно-воспитательной работе Юлия Берстенева.

Школьники примерили на себя обмундирование спасателей, рассмотрели инструменты и с помощью газоанализатора измерили уровень загазованности на площадке школы. Фото предоставлено пресс-службой «ГАЗЭКС»

Группа компаний «ГАЗЭКС» уделяет повышенное внимание профилактическим мероприятиям по газовой безопасности. Уроки круглогодично проводятся в различных городах Среднего Урала, на предприятиях холдинга организованы конкурсы «Покажи нарушителя», в ходе которых газовики рассказывают о выявленных в домах нарушениях техники безопасности при пользовании газом, и напоминают главные правила, которые помогут избежать беды. Жители Нижнего Тагила, Первоуральска и Сысерти повторили правила обращения с газом во время Масленицы с «ГАЗЭКС», а в 2022 году угощать блинами газовики планируют потребителей газа из Ревды.

СПРАВКА

Группа компаний «ГАЗЭКС» – крупнейший газовый холдинг, ведущий деятельность на территории Свердловской области начиная с 1965 года. Газораспределительная компания «ГАЗЭКС» обеспечивает газом 523 тысячи потребителей среди населения и свыше 1600 предприятий и организаций Свердловской области. Ежегодные инвестиции ГК «ГАЗЭКС» в развитие газификации региона превышают 500 миллионов рублей. В Группе компаний работают свыше 4500 человек.