Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 14 октября 2021 года

Ситуация с коронавирусом на Урале остается очень тяжелой Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 562 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 153 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Березовского, Бисерти, ЗАТО Свободный, Дегтярска, нижней Туры, Камышлова, Режа, Североуральска, Качканара и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале составляет 146 564 человека, из которых 134 479 - полностью справились с инфекцией. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 431 человека.

На данный момент медики оценивают состояние 923 пациентов как тяжелое, 520 из них размещены в палатах реанимации, 438 -подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от коронавируса скончался еще 41 человек, общее число жертв пандемии составляет 6 897 человек.

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