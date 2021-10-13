«Формально я больной, но реально уже не заразный»: Иннокентия Шеремета выписывают из ковидного госпиталя

В больнице телеведущий провел больше двух недель. Фото: Иннокентий Шеремет

Иннокентий Шеремет, основатель Телевизионного Агентства Урала и ведущий на радио «КП-Екатеринбург» (92,3 FM) покидает стены больницы. Ранее он попал в нее из-за заражения коронавирусом. У него было 75%-ное поражение легких и очень плохое состояние, о чем он не раз рассказывал в опубликованных им роликах в Facebook. Например, о том, что однажды в больнице потерял сознание и разбил себе голову. Опубликовал такой ролик он и сегодня. Только сделал его не лежа на кровати, а стоя у окна, из которого открывается вид на сосновый бор.

- Вроде меня выписывают. Спасли, - сказал Иннокентий Шеремет. - Формально я уже не ковидный. У меня отрицательный мазок, хотя на больничном еще буду находиться некоторое время. То есть формально я больной, но реально не заразный.

Иннокентий Шеремет отметил, что пробыл в больнице две недели и два дня, хотя до сих пор не может точно сказать, где территориально находится больница, в которой его лечили.

- Привезли меня в закрытой скорой помощи. Не видел куда привезли. Высадили в метре от стены не у главного входа, а у мощной железной двери красного цвета, - сказал телеведущий. - Сейчас выберусь из больницы, попробую понять где я находился все это время.

Силы еще не до конца вернулись к телеведущему. Например, передвигается он пока по-прежнему на полусогнутых ногах.

- Добираюсь, пошатываясь, хватаясь за окружающие предметы до окна и вот наслаждаюсь видом, - сказал Шеремет. - Хочу сказать огромное спасибо тем, кто меня лечил огромным количеством медиков, врачей, санитаров, медсестер, не представляю кто эти люди к своему стыду. У меня изначально было 35% поражение легких. Потом 75%. Сейчас сколько не знаю. КТ через месяц проведут. Но интерес к жизни возрождается. Спасибо этим людям, хотя из-за того, что у них настолько закрыты были лица, я их никогда не узнаю при встрече.

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